Im Katholischen Gemeindehaus findet von 27. bis 29. Februar die große Kleiderbörse für Kinder und Jugendliche“ statt. Annahme ist am Dienstag, 27. Februar von 8 bis 17 Uhr. Verkauf am Mittwoch, 28. Februar von 8 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 29. Februar, von 8 bis 11 Uhr. Auszahlung und Abholung am Donnerstag von 13 bis 17 Uhr.

Wie die Organisatoren mitteilen, werden saubere und bestens erhaltene, modische und der Jahreszeit entsprechende Kinder- und Jugendbekleidung verkauft sowie Schuhe, Babyausstattung, Babyzubehör, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Auto- und Fahrradsitze sowie Spielsachen aller Art.

Artikellisten mit allen wichtigen Informationen liegen ab Montag, 19. Februar in allen Kindergärten, im Bürgerbüro und in der Städtischen Bücherei aus.

Auch sind die Artikellisten mit wichtigen Hinweisen auf der Internetseite www.diebildschirmzeitung.de über den Link „Märkte“ abrufbar.

Kundennummern und Auskünfte gibt es bei Margret Kohlschreiber, Telefon 07524/6453, und Monika Bohnert, Telefon 07524/7959, ab Montag, 19. Februar.