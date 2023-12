„Zauber“-haft sind die Klänge beim diesjährigen Kornhauskonzert am 2. Adventssonntag gewesen. Sie wurden zu Gehör gebracht von zwei verschiedenen Musikgruppen, einem Bläserensemble der Jugendmusikschule Bad Waldsee unter Leitung von Ulrich Triebel und der Musikgruppe Salteris aus Aulendorf mit der Leiterin Regina Hänsler (Kontrabass), der Tochter Salome (Violine), dem Sohn Severin (Hackbrett und zwei Gitarristen.

Bürgermeisterin Monika Ludy begrüßte die große Gästeschar. Diese städtische Veranstaltung war nach wenigen Stunden schon ausverkauft. Für den festlichen Rahmen und die passende Beleuchtung hatte Klaus Neher, ein unentbehrlicher Macher des Museums- und Heimatvereins, Sorge getragen. Mit Händels „Joy to the world“ wurde vom Bläserensemble der musikalische Reigen eröffnet und die Zuhörer erwartungsfroh eingestimmt.

Blasmusik erfüllt den Raum

Mit insgesamt sechs blasmusikalischen Beiträgen des Sextetts der Jugendmusikschule Bad Waldsee und den zehn von den Hänsler- Familienmitgliedern der Gruppe Salteris zum Teil selbst arrangierten Liedern bekannter adventlich und auch religiös geprägter Musikwerke, wurde eine wahrlich bezaubernde, abwechslungsvolle Klangfülle geboten.

Wechselweise reihte sich so ein Glanzpunkt an den anderen. Exemplarisch seien einzelne benannt wie „Es kommt ein Schiff beladen“, „Maria durch den Dornwald ging“, „Wenn die Hirten kommen“, „Fernab in einer Krippe“ „Hört ihr Engel helle Lieder“.

Gedichte sorgen für Schmunzeln

Humorvolle Texte und Gedichte von Regina Hänsler, teils auf schwäbisch vorgetragen, waren sinnig ausgewählt worden und brachten die Zuhörerschaft auch zum Schmunzeln. Die Gruppe Salteris verabschiedete sich mit dem zum Ohrwurm gewordenen „Feliz Navidad“, das von Spanien aus den weihnachtlichen Frohsinn in alle Welt brachte. Mit dem gemeinsamen gespielten und von allen mitgesungenen Lied „ O du fröhliche“ fand der Konzertabend ein „verzaubertes“ Ende.