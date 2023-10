Kinderträume auf Rädern

In der neuen Sonderausstellung „Mobile Kinderwelten ‐ Was Kinder schon immer bewegt hat“ im Erwin Hymer Museum Bad Waldsee erzählen von 1. November an mehr als 80 original erhaltene Kinderfahrzeuge aus über 200 Jahren die Geschichte der Mobilität aus Sicht der Kinder. Die Ausstellung widmet sich didaktisch besonders den kleinen Besuchern und entführt in die eigene Kindheit.

Roller mit Ballonreifen, Dreiräder, Kettcars, Tretautos und ein Bonanza-Rad wecken Erinnerungen und zeigen, wie einst die Kinder unterwegs waren. Sie berichten aber auch von Statussymbolen und Prestige, von Geschlechterrollen und Klassenunterschieden, von Erfindergeist und technischer Kreativität, von Unabhängigkeit, Ausgelassenheit, kindlicher Fantasie und Freude an Bewegung. Ob handgefertigte Einzelstücke, elegante Serienmodelle, spektakulär wirkende Neuerfindungen oder schlichte Eigenbauten ‐ die Ausstellung zeigt, was die Geschichte der Kinderfahrzeuge mit der Entwicklung von Pädagogik, der Gesellschaft und des Automobils verbindet. Mitmachangebote laden zum Ausprobieren ein. Ausführliche Infos gibt es auch in der Museums-App.

Die Sonderausstellung „Mobile Kinderwelten“ ist bis 7. April in der Dauerausstellung des Erwin Hymer Museums zu sehen und entstand in Kooperation mit dem Deutschen Fahrradmuseum und der Sammlerin Eva-Maria Mayer aus Bad Endorf. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Nur der Museumseintritt wird fällig, Kinder haben freien Eintritt.

Im Programm sind auch Familienführungen, die von November bis April an jedem ersten Sonntag im Monat um 11 Uhr angeboten werden, sowie zwei Workshops. Der Workshop „Steckenpferd basteln“ findet am Sonntag, 3. Dezember, 15 Uhr statt; dabei können Kinder ab fünf Jahren Steckenpferde basteln. Alles, was dazu mitgebracht werden muss, ist ein großer Wollsocken. Der Workshop „Seifenkiste bauen“ wird am 5. und 6. April angeboten. Zu den Workshops bittet das Museum um Anmeldung unter Telefon: 07524/976676‐00 oder per Mail an [email protected].

Alle Informationen zum Museumsbesuch und dem Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.erwin-hymer-museum.de oder an der Museumskasse sowie unter Telefon 07524/976676-00.