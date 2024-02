Kinderschutzbund verschenkt wieder Schulranzen

Nach den erfolgreichen Aktionen in den letzten fünf Jahren will der Kinderschutzbund Bad Waldsee wieder künftige Erstklässler beschenken. In den Kindergärten in Bad Waldsee, Bergatreute, Aulendorf und Bad Wurzach wurden Kinder von Alleinerziehenden, aus Großfamilien und von Familien mit Migrationshintergrund von den Gruppenleiterinnen ausgewählt. Die Erzieherinnen übergeben die Schulranzen dann vor Ostern direkt den Eltern, teilt der Kinderschutzbund mit. Zusätzlich können sich Alleinerziehende oder Familien mit drei und mehr Kindern beim Kinderschutzbund direkt melden und erhalten dann persönlich den neuen Markenschulranzen. Meldungen telefonisch bei Walter Ritter, 07524-9756762, oder per Mail: [email protected]