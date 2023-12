Kinderschutzbund baut Angebot für Schüler weiter aus

Der Kinderschutzbund kann ab sofort ein zusätzliches Angebot für die Betreuung von Schülern in der Lortzingstraße 2 anbieten. Schüler mit Migrationshintergrund haben leider häufig große Probleme, dem Unterricht in der Schule zu folgen, teilt der Kinderschutzbund mit. Mit zwei weiteren Mitarbeiterinnen kann das Angebot für solche Schüler jetzt ausgebaut werden. Zweimal in der Woche (Mittwoch und Freitag von 14 bis 16 Uhr ) kann den Kinder bei den schulischen Aufgaben geholfen werden, es wird aber auch mit ihnen gespielt und die Kinder gefördert.

Bereits im Gruppenraum im Eschlestrasse 4 und im Pfaffenstüble in der VHS wird Integrationskindern und natürlich auch deutschen Kindern seit vielen Jahren das ganze Jahr über Betreuung angeboten. Hier nutzen 15 bis 20 Grundschulkinder regelmäßig das Angebot.

Der Kinderschutzbund appelliert an die Bürger von Bad Waldsee: Der Bund brauche dringend neue Leute, damit ein Pool von Helfern gebildet werden könne, wenn Mitarbeiter krank werden oder verreist sind. Der Kinderschutzbund zahlt eine Aufwandsentschädigung von 12 Euro pro Stunde. Wer Interesse hat, solle sich einfach beim Kinderschutzbund, bei Gisela Riedesser (telefonisch 0160/2064761 oder per Mail an [email protected]) melden.