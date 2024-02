Kinderfasnetsdisco am Gumpigen und am Rosenmontag

Am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, und am Rosenmontag, 12. Februar, bietet der Kinderschutzbund Bad Waldsee wieder die Kinderfasnetsdiscos im Peterskeller des Katholischen Gemeindehauses an. An beiden Tagen sind von 15 bis 19 Uhr alle Kinder und Jugendliche von 10 bis 15 Jahren willkommen.

Erstmalig gibt es eine Zweiteilung der Disco. Von 15 Uhr bis 17 Uhr wird ein buntes Programm für die 10- bis 12-Jährigen geboten. Eine Prämierung des besten Fasnetskostüms ist auch dabei. Von 17 bis 19 Uhr sind dann die 13- bis 15-Jährigen eingeladen, bei Discomusik von Aaron Leipziger zu tanzen und zu feiern.

Es wird alkoholfrei und rauchfrei gefeiert. Darauf achten die Mitarbeiter des Kinderschutzbundes und die angestellten Security-Personen am Eingang, wie es in der Ankündigung heißt. Der Kinderschutzbund bietet nur alkoholfreie Getränke zum Preis von 1 Euro und Muffins für 50 Cent an.