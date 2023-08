Kiesgrube Mennisweiler: Neue Brechanlage soll in Betrieb gehen

Die Errichtung einer Anlage zur Lagerung und Aufbereitung von Baustoffen in der Kiesgrube in Mennisweiler, die von der Firma Wiedenmann betrieben wird, ist Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung gewesen.

Für die Baustoffaufbereitung soll eine mobilen Baustoffrecyclinganlage bestehend aus einer Brechanlage und eine Kompaktsiebanlage eingesetzt werden. Dazu gab einige kritische Stimmen in der Sitzung.

Zerkleinerung und Klassierung von Beton, Asphalt, Bauschutt

Bereits im Dezember 2002 wurde die Kiesaufbereitungsanlage in Mennisweiler, die zur Herstellung von Baustoffen für den Tief– und Straßenbau betrieben wird, durch das Landratsamt Ravensburg immissionsschutzrechtlich genehmigt.

Mit der neuen mobilen Baustoffrecyclinganlage wird nach Angaben der Stadt die Zerkleinerung und Klassierung von Beton, Asphalt, Bauschutt und Aushubgestein zur Herstellung umweltverträglicher Recyclingbaustoffe bezweckt. Die mobile Baustoffrecyclinganlage einschließlich der dazu gehörenden Lagerbereiche soll im südlichen Bereich des Kiesabbaus betrieben werden.

Lärm–Grenzwerte werden laut Untersuchung eingehalten

Da das Landratsamt für die Genehmigung zuständig ist, kann die Stadt Bad Waldsee lediglich eine Stellungnahme abgeben. Genau um dieses sogenannte „gemeindliche Einvernehmen“ ging es in der Sitzung.

Wie die Stadtverwaltung den Räten erläuterte, soll es durch die neue Brechanlage laut Untersuchungen und Berechnungen, die das Landratsamt in Unterlagen zur Verfügung gestellt hatte, zu keiner Staubbelastung in Mennisweiler kommen. Nach der Geräuschimmissionsprognose würden die Lärm–Grenzwerte durch die geplante Anlage am nächsten gelegenen Wohngebäude nicht überschritten werden.

Zusätzliche Bäume und Pflanzen erwünscht

Mittelurbachs Ortsvorsteher Franz Spehn erläuterte in der Sitzung, dass es für den Kiesabbau in Mennisweiler eine grundsätzliche Genehmigung bis 2036 gebe. Der Ortschaftsrat habe der mobilen Baustoffrecyclinganlage der Firma Wiedenmann bei einer Gegenstimme zugestimmt. Allerdings habe sich das Gremium für zusätzliche Bäume und Pflanzen als Lärmschutz ausgesprochen.

FW–Stadtrat Oskar Bohner sprach sich ebenfalls für die neue Brechanlage aus. Es sei gut, wenn mehr Recyclingmaterial entstünde, das im Baubereich wieder verwendet werden könne. Die Arbeiten sollen seiner Ansicht nach jedoch nicht nach 17 Uhr an Werktagen und nicht an Wochenenden stattfinden dürfen.

Kein „Schutt–Tourismus“ erwünscht

Gegen „Schutt–Tourismus“ aus der Region sprach sich Wilhelm Heine (CDU) aus. Das Material, das in Mennisweiler künftig gebrochen wird, solle nur aus der näheren Umgebung angeliefert werden, da sonst Straßen und Verkehr zu sehr belastet würden.

Karl Schmidberger sagte, angesichts der Entfernung der Kiesgrube zur nächsten Wohnbebauung sei er für die mobile Baustoffrecyclinganlage. In Reute mit ähnlicher Situation sei der Abstand zur Wohnbebauung um einiges geringer.

Bürgermeisterin Monika Ludy machte allgemein deutlich, dass die Stadt nur Hinweise geben könne. Das Landratsamt sei nicht verpflichtet, die städtischen Forderungen umzusetzen. Die Vorschläge der Raten sollen laut Ludy aber in die Stellungnahme mit aufgenommen werden.

Abgesehen davon sagte sie:

Wir brauchen die Recyclinganlagen in Baden–Württemberg. Monika Ludy

Bei Kiesgruben, die außerhalb der Orte lägen, sind diese Anlagen laut Ludy „gut aufgehoben“.

Einsatz von Recyclingbaustoffen wird gelobt

Markus Leser (Grüne) hob hervor, dass der vermehrte Einsatz von Recyclingbaustoffen eine gute Sache sei. Auch von Waldsees Stadtförster Martin Nuber werde das Material bekanntlich bereits erfolgreich auf Waldwegen eingesetzt. Er war der Meinung, dass die zunehmende Herstellung von Recyclingbaustoffen auch deswegen gut sei, weil es dann keine Erweiterung der Kiesgruben mehr brauche.

Nach dem Stand einer Umgehung von Mennisweiler erkundigte sich angesichts einer zu erwartenden Verkehrszunahme Tobias Lorinser (CDU). Laut Oberbürgermeister Matthias Henne gebe es hierzu „nichts Neues“.

Zum Ende der Diskussion folgte das Gremium schließlich dem Vorschlag der Verwaltung, das gemeindliche Einvernehmen für den Betrieb der mobilen Baustoffrecyclinganlage unter Bedingungen zu erteilen: In Mennisweiler dürfe es nicht zu einer zusätzlichen Belastung durch Staubemissionen und Lärmimmissionen kommen.

Die Errichtung einer weiteren gleichartigen Anlage in direkter Umgebung der Kiesgrube dürfe durch die Genehmigung nicht ausgeschlossen werden. Gemeint ist damit das Ansinnen der Firma Hinder.

Und es dürfe durch das zu erwartende höhere Verkehrsaufkommen mit Schwerfahrzeugen zu keinen Beeinträchtigungen für die Verkehrsanbindung von Mennisweiler kommen. Gemeint sind hier übermäßige Verschmutzung oder Wartungsaufwand der Straße.