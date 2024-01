Die Bauernproteste werden wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen noch anhalten. „Die Gespräche in Berlin waren nicht sehr erfreulich. Daher gehe ich davon aus, dass alles so weiter läuft wie bisher“, sagt Manuel Bertsch, Landwirt aus Mattenhaus.

500 Euro Spende der Landwirte

Er selbst hat am Samstag eine große Mahnwache in Englerts mitorganisiert. Rund 250 Teilnehmer hätten sich der Protestaktion angeschlossen, wie Bertsch berichtet. „Wir hatten zudem einen Überschuss vom Essens- und Getränkeverkauf. Wir werden also 500 Euro spenden.“ Welche soziale Institution das Geld erhält, war am Montag noch nicht klar.

Generell fällt Bertschs Bilanz zu dieser und den anderen Mahnwachen positiv aus. „Die Streiks sind ein Erfolg und es ist ein schöner Zusammenhalt entstanden.“

Hupende Traktoren unterwegs

Am Montag waren die Traktoren wieder hupend auf den Straßen rund um Bad Waldsee unterwegs. Am Abend soll es eine neuerliche Protestaktion auf der alten B 30 beim Wertstoffhof geben. Und auch in Mochenwangen ist laut Bertsch eine größere Protestaktion mit Bühne und Rednern an der B 30 geplant.