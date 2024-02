Nun gibt es für die Osterhofener Kapelle also doch noch ein Happy End: Nach Jahren des Vertröstens, Prüfens und Spendensammelns hat die Stadt nun grünes Licht für eine Renovierung gegeben. Ganz billig ist die aber nicht.

Von stummen Glocken und kaputten Uhren

Die Glocken verstummten, die Kapellenuhr blieb stehen, das Dach ist marode. Die Mängelliste ist lang und seit mehr als zehn Jahren bekannt. Doch wer ist für die Kapelle verantwortlich? Die Stadt oder die Kirche? Unter der Ägide Weinschenk/Manz fühlte sich die Stadtverwaltung der Kapelle jedenfalls nicht verpflichtet.

Rund 460.000 Euro sollte die Sanierung kosten - das war der Stand vor sieben Jahren. Seither hat sich einiges getan. Die neue Stadtspitze steht der Kapelle aufgeschlossener gegenüber und ein Kapellen-Förderverein wurde 2020 gegründet.

Wie Bürgermeisterin Monika Ludy in der Gemeinderatssitzung am Montag erklärte, betragen die geschätzten Kosten nun 700.000 Euro. Die Denkmalförderung des Bundes schießt 210.000 Euro dazu, über die Denkmalförderung des Landes kommen weitere 116.000 Euro hinzu und der Landkreis bringt 8000 Euro auf. Über Spenden kamen nochmals 8000 Euro dazu. Knapp die Hälfte der Kosten sind also gedeckt. Und wer übernimmt den Rest? Wie Ludy erklärte, übernehmen Förderverein und katholische Kirchenpflege jeweils 100.000 Euro und die Stadt Bad Waldsee 158.000 Euro.

Wie Ludy betonte, wurden die beantragten Fördermittel im Januar und Februar nach knapp zweijähriger Wartezeit bewilligt. Die Sanierung solle nun schnellstmöglich begonnen werden, um den weiteren Verfall der Kapelle zu stoppen. Die Arbeiten sollten rasch vergeben werden. Die Abwicklung läuft über den Förderverein, die Stadt unterstützt dabei.

Die wichtige Rolle des Fördervereins

Überhaupt nimmt der Förderverein eine wichtige Rolle im gesamten Sanierungsprozess ein. Einerseits hat die Stadt dem Förderverein die Unterhaltungspflicht für die Kapelle für mindestens zehn Jahre nach der Sanierung übertragen. Andererseits konnte der Förderverein höhere Zuschüsse als die Stadt beantragen. Anstatt der vormals veranschlagten 200.000 Euro muss die Stadt jetzt also nur 158.000 Euro dazugeben.

Ob die kalkulierten Baukosten eingehalten werden, wollte Jörg Kirn (Grüne) in Anbetracht der vielen Preissteigerungen im Bausektor wissen. Stadtbaumeister Andreas Heine-Strahl glaubte fest daran, „weil Gewerke betroffen sind, die nicht so konjunkturabhängig sind“.

Und so blieb während der Sitzung viel Zeit für Dank und Lob. „Der Förderverein ist ein Musterbeispiel ehrenamtlichen Engagements“, würdigte Ludy die Arbeit der Ehrenamtlichen. FW-Stadtrat und Förderverein-Kassenprüfer Oskar Bohner hob die Bedeutung der Kapelle für den Ort hervor:

Man könnte sich Osterhofen gar nicht ohne Kapelle vorstellen. Oskar Bohner

Rita König (SPD) sprach sich nochmals dafür aus, die Kapelle ganzjährig für die Öffentlichkeit offenzuhalten. Und Haisterkrichs Ortsvorsteherin Rosa Eisele brachte es auf den Punkt: „Mi fraits.“

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die lang ersehnte Sanierung der Kapelle.