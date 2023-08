Für die Kanalsanierung in der Robert–Koch–Straße hatten die Stadtverantwortlichen eigentlich 900.000 Euro veranschlagt. Wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt wurde, beläuft sich die Kostenberechnung nun auf 1,5 Millionen Euro. Das ist der Grund.

Wie Bürgermeisterin Monika Ludy dem Gremium erläuterte, sei der Kanal stärker beschädigt als ursprünglich angenommen. Außerdem befinden sich die Kanäle in rund 15 Metern Tiefe. Und so müsste die Trasse beziehungsweise die Leitung komplett erneuert werden.

Die Arbeiten sind aufwändig und teuer

Grund für diese Erkenntnis lieferte einerseits eine detaillierte geologische Untersuchung sowie Pumpversuche, aber auch ein zusätzlich hinzugezogener Spezialtiefbauplaner. Das weitere Ergebnis: Der Kanalgrabenverbau muss mit Stahlspundwänden erfolgen. Doch dieses Verfahren ist aufwändig und teuer. Es gebe aber keine andere Alternative, wie Harald Beyrle, Abteilungsleiter Gewässer und Abwasser, auf Nachfrage des FW–Stadtrats Oskar Bohner erläuterte: „Der Innendurchmesser des Kanals beträgt 1,40 Meter, da können wir nur mit Stahlbeton arbeiten. Bei der Größe haben wir gar keine andere Möglichkeit.“

Und so ließ Bürgermeisterin Ludy die Gemeinderäte wissen, dass sich die Kostenberechnung von 900.000 Euro auf 1,5 Millionen Euro erhöht hat. Das entspricht Mehrkosten in Höhe von 600.000 Euro. Damit könnte ein Einfamilienhaus neu gebaut werden. Und so verwunderte es nicht, dass manche Stadträte hörbar schlucken mussten.

Das ist schon eine stolze Summe. Aber es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Wir müssen aber an anderer Stelle schon schauen, wo Einsparungen möglich sind. Das summiert sich sonst, betonte SPD–Rätin Rita König.

Sie wurde von Ludy bestätigt: „Wir haben in der Tat viele Kostensteigerungen, aber hier müssen wir nachfinanzieren.“

Lob für die gute Vorarbeit

So lautete auch das übereinstimmende Credo im Gremium. Marc Hinder (FW) lobte die Stadtverwaltung für die gute Vorarbeit, weil die Kosten andernfalls noch höher ausgefallen wären. Er interessierte sich zudem dafür, wann die Bauarbeiten ausgeführt werden. Laut Beyrle ist das Baufenster von Oktober bis April angesetzt.

Jörg Kirn (Grüne) wollte wissen, ob die Gebühren deswegen erhöht werden müssen. Wie Ludy erklärte, steht die nächste Gebührenkalkulation im Jahr 2025 an, aber dann werde der Betrag in die Kalkulation einfließen.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Sanierungsarbeiten in Höhe von 1,5 Millionen Euro.