„Verwirren ist menschlich“, steht als Programmtitel über dem Kabarettabend von Philipp Scharrenberg. Doch neben Kabarett, so verrät es der Untertitel des Programms, durften sich die rund 100 Besucher von „Kultur am See“ im Haus am Stadtsee auch auf „zärtliche Mindfucks“ einstellen ‐ also auf die gezielte Verwirrung mit Methode.

Besucher staunten über skurrile Gedankengänge

Selbstverständlich beherrschte Scharrenberg diese Methode, und bereits nach wenigen Minuten staunten die Besucher auf welch skurrile Wege sich das menschliche Hirn leiten lässt. Womit man auch schon beim roten Faden war, der sich durch das Programm Scharrenbergs zog. Der Mensch lässt sich verwirren, und er selbst trägt auch nicht unwesentlich zu Verwirrungen bei.

Ein Trend, der übrigens in der virtuellen Welt des Internets und der sozialen Medien auf ideale Nährböden stößt. „Kennst du das?“ Natürlich kennt das jeder: Durch Konsum begehrter Beiträge und Filme zollt man dem Merchandising Tribut und bekommt Lösungen für Probleme, von denen man bis dato nichts wusste. Warum also für veganes Wasser nicht ein bisschen extra Geld zahlen? Augenscheinlich eine überflüssige Produktinformation, doch mit dem Lied „Wir haben es so gewollt“ schüttete Scharrenberg ein Füllhorn derartiger Verwirrungen über dem Publikum aus.

Zwanghafte Denkmuster

Ein Ziel von Scharrenberg ist die Identifizierung klassischer zwanghafter Denkmuster, die auf dem simplen Kausalprinzip „Wenn du nicht…, dann hast du…“ aufbauen. Lösungen in dem Dilemma bieten fast voll umfänglich, in großer Vielfalt, Apps auf den mobilen Geräten. Zwar lassen sich dabei ganze seelische Prozesse vom Menschen in die virtuelle Welt auslagern, so geht damit jedoch einher, dass diese auch irgendwo im Universum gespeichert werden, was Scharrenberg mit dem Rap „Aufnahme läuft“ nachdrücklich beschreibt. Nutzerprofile sind kein Geheimnis, doch „alles, was messbar ist, lässt sich manipulieren“, warnt er. Ein Standpunktwechsel kann durchaus erhellend sein. Deshalb verlegt Scharrenberg die verwirrende Gesellschaft, die reale wie auch die virtuelle, in die Welt der Insekten. Mit dem kolossalen Gedicht „Der Spinner aus dem wood wide web“ reimt sich der Wortakrobatiker in die Herzen der Zuschauer.

Natürlich sind die Waldseer Zuschauer auf der Seite der Guten, natürlich sind sie die Guten. Doch es gebe den „Selbstbild Gap“, also die gravierende Differenz, wie wir uns sehen und wie wir sind, konstatiert Scharrenberg. Warum? Lief in der Erziehung was schief? Ist der Alleskönner Benjamin Blümchen ungeeignet, bräuchte es vielmehr Geschichten wie Scharrenbergs „Lino Looser, der Junge, der nix kann“? Nur ein paar Fragen, auf die Scharrenberg keine Antwort hat. „Mein Programm ist nicht lösungsorientiert“ ‐ und doch gibt es ein paar Appelle. „Wir brauchen eine neue Aufklärung, wir müssen uns das Denken zurückholen“ und „Im Zweifel gilt: Lesen hilft“. Mit frenetischem Applaus dankte das Publikum Scharrenberg für den geführten Ausflug in die Welt der Mindfucks ‐ der gezielten Verwirrungen.

