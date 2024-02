Jungelferrat sammelt für die Klinikclowns

Auch in diesem Jahr wird der Waldseer Jungelferrat wieder bei der Betreuung des Narrensamens Spenden für einen guten Zweck sammeln.

„In diesem Jahr sammeln wir Spenden für die Klinikclowns der Oberschwabenklinik. Seit 1998 begleiten die Kinderclowns unter anderem schwerkranke Kinder in der Ravensburger Kinderklinik. Die therapeutisch wirksame Arbeit wird dabei ausschließlich über Spenden finanziert“, wird Oberelfer Marc Schroedter in einer Pressemitteilung zitiert. „Durch die Betreuung des Narrensamens können die kleinsten Mäschgerle aktiv den Narrensprung erleben sowie die Eltern am Brauchtumsgeschehen teilnehmen. Sich um den närrischen Nachwuchs zu kümmern ist für uns Jungelfer eine Ehrensache und für die Eltern völlig umsonst. Getreu dem Motto ‚Wer en reachta Narr will sei, der langt au in sein Beutel nei‘ hoffen wir auf zahlreiche Spenden“, so Schroedter weiter.

Im vergangenen Jahr sammelte der Jungelferrat für Kinder, die unter den Auswirkungen des russischen Angriffs in der Ukraine leiden. Dank der großartigen Unterstützung der Waldseer Närrinnen und Narren kam dabei die Summe von 555 Euro zusammen. In Zusammenarbeit mit der ukrainischen Gemeinschaft in Bad Waldsee konnten so Hygieneartikeln, Medikamenten, Lebensmitteln und auch Spielsachen an die Kinder übergeben werden.

Der Treffpunkt für die Kinder ist am Gumpigen und Fasnetsmontag ab 13.30 Uhr. an der Bleichestraße gegenüber der Ölmühle. Abholpunkt nach Sprungende ist wie gewohnt am Gumpigen auf der Hochstatt sowie am Fasnetsmontag in der Stadthalle.