Julia Arnegger sichert sich den Sieg bei der Landesmeisterschaft

Großer Erfolg für Julia Arnegger: Die Triathletin der TG Bad Waldsee ist in der Altersklasse 25—30 baden–württembergische Meisterin geworden. Beim Wettkampf in Ladenburg musste sich Arnegger in der Gesamtwertung nur der Profitriathletin Laura Philipp geschlagen geben. Beim Schwimmen mussten die Teilnehmerinnen in Ladenburg eine längere Strecke als gewöhnlich absolvieren.

Normalerweise besteht die olympische Distanz im Triathlon aus 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und einem Lauf über zehn Kilometer. In Ladenburg mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Römerman allerdings 1,8 Kilometer Schwimmen. „Das liegt an der Strömung im Neckar“, sagt Julia Arnegger. Mit ihrer offiziellen Zeit von 23:08 Minuten im Wasser war die Bad Waldseerin letztlich zufrieden. „Es war solide, es ist aber noch Luft nach oben“, sagt die Sportlerin der TG. „Aber es geht ja auch immer darum, sich seine Kräfte gut einzuteilen.“

Und das klappte bei Arnegger. Mit der Radzeit von 1:21,58 Stunden hatte sie die beste Zeit des gesamten Felds — mit Ausnahme der Profisportlerin Philipp, die nach 1:14,17 Stunden in die zweite Wechselzone kam. Dass sie bei einem Wettkampf aber überhaupt neben einer so bekannten Triathletin stehen durfte, freute Arnegger. „Man linst beim Start dann schon mal rüber, wenn man ihre rosa Badekappe sieht“, gesteht die Bad Waldseerin. Auch Sebastian Kienle stand in Ladenburg am Start. „Das sind zwei Besuchermagnete, da sind natürlich auch viele Zuschauer gekommen“, sagt Arnegger.

Letztlich siegte Laura Philipp nach 2:18,15 Stunden deutlich vor Julia Arnegger (2:30,49 Stunden) — die 27–jährige Bad Waldseerin behauptete mit einem guten Lauf (42:16 Minuten) über die zehn Kilometer haben den zweiten Platz in der Gesamtwertung und den Sieg in der Altersklasse 25—30. „Man hat nicht jeden Tag die Möglichkeit, neben Laura Philipp auf dem Podest zu stehen“, sagt Arnegger zufrieden. Für sie war es nach Platz zwei in ihrer Altersklasse beim Mitteldistanzrennen in der Slowakei ein weiterer großer Erfolg.