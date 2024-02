Jugendmusikschule verabschiedet Peter Lutz

Im Rahmen einer Matinee ist am vergangenen Sonntag der langjährige Vorsitzende der Jugendmusikschule, Peter Lutz, offiziell verabschiedet worden. Vertreter der örtlichen Vereine und der Stadt kamen zusammen, und bei frühlingshaftem Wetter wurde ein wunderschöner musikalischer Abschied gefeiert.

Das Violinen-Ensemble von Lehrerin Salome Hänsler - Rebekka Bareiß, Sergen Batur, Julia Brändle, Julia Emmendörfer, Magdalene Mast, Mario Pfob und Elisa Schuhmacher - eröffnete das musikalische Programm. Anschließend begrüßte der im vergangenen Sommer neu gewählte Vorstand, Mario Pfob, die Gäste. Pfob erzählte vor allem von seinen persönlichen Erlebnissen mit Peter Lutz, der ihn während seiner eigenen musikalischen Entwicklung stets begleitet und ermutigt hat. „Peter, Du bist das perfekte Beispiel dafür, dass Musik dem Körper guttut.“, sagte Vorsitzender Pfob und gab zu, dass er hofft, selbst mit 80 Jahren so geistig und körperlich fit zu sein wie Peter Lutz. Es folgten Beiträge von Schülerinnen der Musikschullehrerin Elena Becker am Klavier (Anna Klingele) und Gesang (Jule Unger).

Die Laudatio hielt Oberbürgermeister Matthias Henne. Er hob dabei das jahrzehntelange Engagement von Peter Lutz als Vorsitzender mit all der hohen Verantwortung und den ständig ändernden Anforderungen hervor und betonte: „Sie, werter Herr Lutz, haben sich über all die Jahre große Verdienste um die Jugendmusikschule Bad Waldsee, aber auch darüber hinaus im gesellschaftlichen und politischen Leben erworben - und das nicht nur in Ihrer Wahlheimat Bad Waldsee.“

Darauf folgte ein Beitrag eines Lehrer-Trios, welches mit Marine Renner (Querflöte), Salome Hänsler (Violine) und Johannes Stress (Klavier) ein harmonisches Lied zauberten. Marina Renner und Johannes Tress lieferten sogleich ein zweites Lied und sangen gemeinsam für das ehrenamtliche Engagement von Peter Lutz. Johannes Tress begleitete zeitgleich am Klavier. „Wir können Deine zwei Jahrzehnte voller Engagement zwar nie wirklich wiedergutmachen, aber wir hoffen, dass Du dich trotzdem mit dem Geschenk etwas entspannen kannst“, führte der Vorsitzende Mario Pfob gegenüber seinem Vorgänger aus. Zusammen mit Oberbürgermeister Matthias Henne und Schulleiter Ulrich Triebel übergab Pfob feierlich den Geschenkkorb an Peter Lutz. Nach der feierlichen Geschenkübergabe verzauberte Greg Oberhofer an der Klarinette (Lehrerin: Christine Zimmermann) das Publikum.

Zum Schluss des Programms hielt der ehemalige Vorsitzende Peter Lutz eine Abschlussrede, in der er von den Erlebnissen und Problemen der vergangenen Jahre erzählte. Am Ende übergab Peter Lutz feierlich das ursprüngliche Satzungsdokument an den neuen Vorsitzenden Mario Pfob. Die JMS wird diesen Winter 50 Jahre alt.

Mit einem gemeinsamen Sekt eröffneten Neu- und Alt-Vorsitzender das Buffet. Die Vertreter der örtlichen Vereine und der Stadt kamen hierbei über verschiedene Themen ins Gespräch. Derweil unterhielt musikalisch das Saxofon-Quartett von Lehrer Thomas Scholz, welches mit einem umfangreichen Angebot an Liedern stets überzeugen konnte (Schüler: Jakob Nold, Nicole Schöllhorn, Jessica Kloos).