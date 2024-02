Johannes Warth spricht über „Fairänderung“

Die Landfrauenvereinigung des katholischen Deutschen Frauenbundes veranstaltet in der ganzen Diözese Rottenburg-Stuttgart im Frühjahr eines jeden Jahres einen Begegnungstag für Frauen aus Stadt und Land. Die Veranstaltung bietet Frauen aller Altersgruppen und Konfessionen die Möglichkeit, sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und sich neu inspirieren zu lassen.

Am Samstag, 9. März, findet der Begegnungstag in Bad Waldsee statt. Beginn ist um 9 Uhr mit einer Eucharistiefeier in St. Peter in Bad Waldsee, zelebriert von Pfarrer Stefan Werner und musikalisch mitgestaltet vom Singkreis Haisterkirch. Anschließend können im Gemeindehaus St. Peter bei einem gemeinsames Frühstück erste Gespräche geführt werden.

Ab 11 Uhr hält Johannes Warth, Ermutiger und Lebensberater, einen Vortrag zum Thema „Miteinander - Füreinander, Begegnung ist Leben!“. Warth ist in Bad Waldsee aufgewachsen. Seit mehr als 30 Jahren ist er auf den Bühnen und Vortragssälen in ganz Deutschland unterwegs. Durch seine mitreißende Art fordert er nicht nur das Zwerchfell, sondern auch die Gehirnwindungen seines Publikums zu Höchstleistungen heraus. „Fairänderung“: Das Thema Veränderung beschäftigt Johannes Warth schon seit längerem und er schreibt das Wort am liebsten mit fair am Anfang. Mit seinem Vortrag führt er die Zuhörenden in die Welt der Changeprozesse und Wandlungsräume ein.

Die Teilnahme kostet fünf Euro, zuzüglich Frühstück. Anmeldung bis Montag, 5. März, bei Maria Rundel, Telefon 07524/6552, oder per Mail an [email protected] oder [email protected].