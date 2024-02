Jetzt für Nachhaltigkeitstag in Bad Waldsee anmelden

Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder schonender Umgang mit Ressourcen sind seit einigen Jahren in aller Munde und gehören zu den Topthemen unserer Gesellschaft. Doch was bedeutet dies genau und was kann jeder Einzelne tun, um verantwortungsbewusster die Zukunft zu gestalten? Antworten darauf bietet die Stadtverwaltung am vierten Nachhaltigkeitstag in Bad Waldsee, wo sich wieder zahlreiche Projekte, Ideen, Macher und Gestalter rund um die Themen Energie, Lifestyle, Mobilität, Genuss, Natur und regionale Produkte vorstellen.

Seit 2021 bietet der Waldseer Nachhaltigkeitstag aktiven Akteuren, engagierten Initiativen und Vereinen sowie vorausblickenden Unternehmen eine publikumsstarke Präsentationsplattform. Hier werden interessierte Menschen und engagierte Akteure zusammengebracht und so der passende Raum für Inspiration, Austausch, Beteiligung und neue Ideen geboten.

Interessierte können sich jetzt für einen Standplatz am Nachhaltigkeitstag anmelden, der ab diesem Jahr im Sommer auf dem neu gestalteten Grabenmühlplatz stattfindet. Anmeldung unter www.bad-waldsee.de oder beim Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur, Shqipe Karagja, Telefon 07524/941348, oder Mail an [email protected].