Der Waldseer Spendenverein „Itzamna“ widmet sich dem Colegio Maya, einer kleinen Schule in Cantel, im Hochland von Guatemala. Christine Uhl und weitere Mitstreiterinnen geben eine Übersicht über das Projekt, die Herausforderungen und den Einsatz der Spendengelder.

Das Projekt

„Die private Schule wurde 1978 von Einheimischen gegründet, weil sie ihren Kindern nicht nur Lerninhalte der staatlichen Schulen, sondern auch einen Bezug zu ihrer eigenen kulturellen Identität, Geschichte und Sprache vermitteln wollten. Der Unterricht findet deshalb in Spanisch und der Mayasprache K‘iche‘ statt. Mittlerweile umfasst das begehrte Colegio Maya eine siebenstufige Grundschule, sowie eine Mittelschule. Inzwischen konnten wir sogar die Gebäude aufstocken lassen, um mehr Unterrichtsräume zu erhalten.

Die private Schule wird vom guatemaltekischen Staat anerkannt und daher auch kontrolliert, aber alle Versuche, eine zumindest teilweise öffentliche Finanzierung zu bekommen, sind bisher gescheitert. Das Geld für Bildung verschwindet, wie fast alle öffentlichen Mittel, in den Taschen korrupter Politiker. Die Eltern zahlen, sofern sie es aufbringen können, ein geringes Schulgeld. Itzamna wurde 2003 mit der Absicht gegründet, soziale Projekte zu realisieren: Im Bereich der Schulbildung das Colegio Maya, Stipendien für begabte und fleißige Schüler, eine Gemeindebibliothek, sowie Seniorenarbeit und Gesundheitsfürsorge.“

Die Herausforderungen

„Es gab und gibt viele Herausforderungen in diesem Jahr am Colegio Maya. Am 5. Januar verstarb sehr plötzlich der Schulleiter Don Pedro. Es mussten neue Strukturen aufgebaut werden, um ihn zu ersetzen. Das gelingt mehr und mehr, dank der gut organisierten und dokumentierten Tätigkeiten. Es kommen viele neue Schüler. Das bedeutet, dass mehr Lehrer gebraucht werden und damit auch mehr Spendengelder. Konflikte unter älteren Schüler nehmen zu, deswegen wird für alle Klassen ein Programm entwickelt, in dem die Schüler, Lehrer und Eltern lernen, friedlich und gewaltfrei zu kommunizieren.“

Verwendung der Spenden

„Der größte Betrag der Spenden aus Deutschland ist für die Gehälter der Lehrer. Es ist uns wichtig, ihnen ein Gehalt zu sichern, das ihnen ein Auskommen ermöglicht, mit dem sie auch ihre Familien ernähren können. Das ist nicht vergleichbar mit dem Beruf eines Lehrers in Deutschland. Alle Lehrer am Colegio Maya müssen sich noch mit Nebentätigkeiten etwas dazu verdienen. Die Spendengelder werden außerdem verwendet für Zusatzausgaben, wie die konkrete Unterstützung von Familien mit Nahrungsmitteln und Schulmaterialien. Auch zusätzliche Arbeitsstunden für die Lehrer können damit bezahlt werden, um bestimmte Kinder zu fördern oder um Arbeitsgemeinschaften anzubieten.

Für etwas größere Projekte nehmen wir gerne Gelder von bestimmten Gruppen, um auch ein handfestes Ergebnis der Spenden zu zeigen. So entstand die Pflasterung und die Überdachung des Schulhofes, der Schulgarten, neue Ausstattung für die Klassenzimmer, Ausflüge zur heißen Quelle mit den Senioren und vieles mehr.“

Bedeutung der Hilfe

„Ohne unsere Hilfe könnten gerade Kinder aus ärmeren Familien nicht zur Schule gehen. Die Hilfe aus Deutschland ermöglicht vielen Kindern eine gute Schulbildung. Mit dem Colegio Maya haben Eltern und Lehrer einen sehr besonderen, unterstützenswerten Ort geschaffen. In einem Land, in dem viel Gewalt herrscht, sind Orte wie diese Schule wichtig; Orte, in denen Kinder sich ohne Angst zu selbstbewussten, kritischen Menschen entwickeln können. Dadurch sind sie besser in der Lage, ihrem Land weiterzuhelfen auf dem Weg in ein gerechteres Leben für alle.“