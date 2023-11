Tanzparadies Hirsch abreißen, 62 Wohnungen bauen: So könnte das große Bauvorhaben am Unterurbacher Ortseingang in aller Kürze beschrieben werden. Ortschaftsrat und Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) haben den Weg dafür nun frei gemacht und den Aufstellungsbeschluss gefasst. So sehen die Pläne im Detail aus - die auch für Kritik und Nachfragen sorgten.

Nun also doch: Nachdem der Ortschaftsrat das Bauprojekt im Sommer noch abgelehnt hatte (die Räte fühlten sich laut Informationen von Schwäbische.de überrumpelt), gaben sie den Plänen der Firma Plan GS aus Schlier in der jüngsten Ortschaftsratssitzung grünes Licht. Und auch der AUT schien von den Ideen angetan zu sein.

62 Wohnungen und 100 Parkplätze

An Ort und Stelle des ehemaligen Tanzparadies Hirsch sollen auf rund 1,16 Hektar insgesamt fünf viergeschossige Mehrfamilienhäuser mit 62 Wohnungen entstehen. Auch eine Gewerbeeinheit, also ein Bäckerei-Café, ist vorgesehen. Die Wohnungen sind barrierefrei geplant und sollen über eine Tiefgarage mit 100 Parkplätzen erreichbar sein. Die Dachgeschosse sollen begrünt werden und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet sein. Im nördlichen Teil des Grundstücks sind naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen geplant. Und nicht zuletzt sind eine Bushaltestelle und eine drei Meter hohe Lärmschutzwand in den Plänen des Investors eingezeichnet.

Diese Pläne sollen in zwei Bauabschnitten in die Realität umgesetzt werden. Wie der städtische Baurechtsamtsleiter Peter Natterer den Stadträten erläuterte, stehen im ersten Bauabschnitt drei Gebäude mit 36 Wohnungen und 66 Parkplätzen an, im zweiten Bauabschnitt sollen dann zwei weitere Gebäude mit 26 Wohnungen und 46 Parkplätzen folgen. Ein paar Stellplätze sind auch vor dem Gebäude geplant, um Zustellern und Kunden das Parken abseits der Straße zu ermöglichen.

Grünen-Stadtrat Jörg Kirn ging auf die vielen Parkplätze ein und fragte nach, ob je Zwei-Zimmer-Wohnung wirklich zwei Stellplätze vorgehalten werden müssen. „Ist das noch zeitgemäß?“, wollte Kirn wissen. Natterer verwies auf die städtischen Vorgaben, die für Wohnungen ab 35 Quadratmeter zwei Parkplätze festschreiben. Und die stellvertretende Ortsvorsteherin von Reute-Gaisbeuren, Angelika Brauchle, ließ aus Erfahrung eines ähnlichen Bauprojekts in Gaisbeuren wissen, „dass wir um jeden Parkplatz, der angeboten wird, froh sein müssen“.

Generelle Kritik an der Entwicklung

Franz Daiber (FW) betrachtete die Entwicklung in der Großen Kreisstadt an diesem Abend mit Sorge: „Wir beschließen einen Bau nach dem anderen, aber ich sehe ärztliche Versorgungsprobleme.“ Die Stadt wachse immer weiter und so müsste auch die notwendige Infrastruktur in ausreichendem Maße berücksichtigt werden. Bekanntlich ist Bad Waldsee gerade bei den Hausärzten durch eine Praxisschließung und reduzierte Öffnungszeiten einer anderen Praxis vor eine Herausforderung gestellt. OB Henne stimmte zu, dass diese „Dinge im Blick behalten werden müssen“.

Karl Schmidberger zeigte sich irritiert über die Lärmschutzwand. „Wenn die unter dem Urbach-Viadukt steht ist das kein Schallschutz. Der Schall kommt von oben, weil die B 30 oben drüber verläuft“, so der SPD-Stadtrat. Er wies darauf hin, dass es an dieser Stelle relativ laut sei. Nicht nur wegen der Geschwindigkeit, sondern auch wegen der „Klack-Klack“- Geräusche der Autos, wenn sie auf die Brücke auf- und abfahren. „Diese Lärmschutzwand kann man sich eigentlich schenken“, so Schmidberger.

Warum die Lärmschutzwand sinnvoll ist

Das sah Natterer anders und machte deutlich, dass der Hauptlärm am Unterurbacher Ortseingang der Bahnlärm sei. Auf den Gleisen verkehre viel Güterverkehr. Um die Neubauten vom Bahnlärm zu schützen, sei die Lärmschutzwand dazwischen sinnvoll. Schmidberger hob nochmals den Lärm hervor, der von der Bundesstraße ausgeht. Darauf entgegnete Oberbürgermeister Matthias Henne: „Diejenigen, die sich dort eine Wohnung kaufen oder mieten wollen, wissen, dass es da stückweit Beeinträchtigungen gibt.“ Das Stadtoberhaupt erklärte außerdem, dass den Mittelurbachern ein Vorkaufsrecht für die Wohnungen eingeräumt wird.

Der AUT sprach sich einstimmig für den Aufstellungsbeschluss aus - bei einer Enthaltung von Schmidberger. Die Bagger dürfen aber erst anrollen, wenn ein Entwurfsbeschluss und später der Satzungsbeschluss gefasst wurden.