In Zell am See schafft es Julia Arnegger ans andere Ende der Welt

Die Saison 2023 ist für die Triathletin Julia Arnegger von der TG Bad Waldsee sehr erfolgreich verlaufen. Nun setzte die 27–Jährige dem starken Jahr noch die Krone auf: Beim Ironman 70.3 in Zell am See wurde Arnegger Zweite in der Altersklasse der Frauen von 25 bis 29 Jahre und qualifizierte sich damit für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Neuseeland. Für ihre Familie steht damit der kommende Jahresurlaub schon fest.

Erholung für Kopf und Körper

Als amtierende baden–württembergische Meisterin in Julia Arnegger nach Zell am See ins Salzburger Land gefahren, als kommende WM–Teilnehmerin kehrte sie nach Oberschwaben zurück. „So richtig realisiert habe ich es noch gar nicht“, gibt die 27–Jährige zu. „Und ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was das alles für die kommende Saison bedeutet.“ Für ihre Familie ist eines klar: Sie wird die Sportlerin nach Neuseeland begleiten. „Für sie wird es dann der Jahresurlaub“, sagt Arnegger und lacht. Die WM 2024 in Taupo ist am 14. und 15. Dezember 2024.

Bis dahin ist noch viel Zeit. Zeit hat Arnegger auch derzeit, ihre starke Saison mit dem Höhepunkt im letzten Rennen zu verarbeiten. In den kommenden Tagen ist erst einmal nichts anderes als Regeneration angesagt. „Das tut dem Kopf und dem Körper gut“, sagt die Athletin der TG Bad Waldsee.

Eine Herausforderung über 113 Kilometer

Sie kann nach dem Erfolg in Zell am See gelöst und absolut zufrieden in die Pause gehen. „Ich wollte auch über die längere Distanz zeigen, was ich kann“, meint Arnegger. „Ein bisschen geliebäugelt hatte ich schon mit der WM–Qualifikation.“ Doch davor stand ein hartes Rennen über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen. Nach 4:52,39 Stunden war die Bad Waldseerin im Ziel, nur Lea Stratmann (4:50,35 Stunden) war in der Altersklasse 25—29 schneller als Arnegger. In der Gesamtwertung aller Starterinnen wurde sie Zwölfte — Siegerin des Profirennens wurde Daniela Bleymehl in 4:19,18 Stunden.

Mit ihr wollte sich Arnegger natürlich nicht messen und vergleichen. „Ich war zunächst vor allem froh, einen Startplatz bekommen zu haben und hatte dann gehofft, dass es gut läuft“, meint die TG–Athletin. Das klappte von Beginn an. Die 1,9 Kilometer im Wasser spulte Arnegger in 31:30 Minuten als Viertbeste ihrer Altersklasse ab. „Das war solide“, sagt sie. Beim Schwimmen sieht sie noch viel Potenzial. „Ich habe aber auch erst vor drei Jahren richtig mit dem Schwimmtraining angefangen.“

Auf dem Rad fährt sie den Konkurrentinnen davon

Auf dem Rennrad spielte Arnegger ihre Stärke aus. Auf der sehr anspruchsvollen Strecke mit einem „richtigen Berg“, einem 13 Kilometer langen Anstieg, setzte die Bad Waldseerin in 2:30,34 Stunden ein Ausrufezeichen. Der späteren Siegerin Stratmann nahm Arnegger satte 14 Minuten ab, die Profis Daniela Kleiser und Franziska Reng, später Zweit– und Drittplatzierte, waren nur sieben beziehungsweise drei Minuten schneller. Arnegger hatte sich die Radstrecke vorab ganz genau angeschaut und wusste, wie und wo sie attackieren konnte. „Das Radfahren liegt mir einfach“, sagt sie und fügt lachend an: „Der Lauf ist dann oft auch Kopfsache.“

Nach den 90 Kilometern im Sattel musste schließlich noch ein Halbmarathon absolviert werden. Lange Zeit blieb Arnegger in ihrer Altersklasse in Führung, dann musste sie die starke Läuferin Stratmann aber doch vorbeiziehen lassen. Knapp 60 Starterinnen hatte es in der Altersklasse 25—29 gegeben — nur die besten zwei wurden mit einem WM–Ticket belohnt. Nachdem Stratmann an ihr vorbeigelaufen war, wusste Arnegger nicht, wie nah die nächste Konkurrentin an ihr dran war. Die Niederländerin Esther Vinke lief in 1:33,16 Stunden zwar knapp zehn Minuten schneller als Arnegger (1:42,53 Stunden), hatte im Ziel aber immer noch knapp fünf Minuten Rückstand auf die Bad Waldseerin. „Beim Lauf wurde es echt warm, die Eiwürfel und Schwämme haben gutgetan“, sagt Arnegger.

Erst ein bisschen Ruhe, dann Techniktraining im Wasser

Nach zwei Runden um den Zeller See durfte sie schließlich jubeln — über den Tageserfolg mit Platz zwei und über die WM–Qualifikation. Erstmals wird Arnegger bei einer Weltmeisterschaft des Verbands Ironman an den Start gehen. „Und zum ersten Mal werde ich ein Rennen sehr weit weg haben.“ Die 27–Jährige ist sich jetzt schon sicher, dass die WM–Teilnahme in Neuseeland „eine Herausforderung in jeder Art“ werde. „Aber die nehme ich gerne an.“

Zuvor genießt Arnegger aber die Ruhe zu Hause. Doch nicht all zu lange, dann geht es schon wieder in Training. „Im Schwimmen geht es um die Technik, um noch ein paar Sekunden oder sogar Minuten herauszuholen“, sagt Arnegger. „Auf dem Rad möchte ich meine Form halten und einige Laufkilometer sammeln.“ Denn jetzt ist zwar die sogenannte Off–Season. Aber die neue Saison hat Arnegger bereits im Blick — mit dem absoluten Höhepunkt zum Schluss.