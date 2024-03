Auf achtlos weggeworfene Kippen, viel Plastikmüll entlang der Wege und festgesetztes Moos auf den Parkbänken hat Michael Gröber Schwäbische.de aufmerksam gemacht. Der Kurpark gehört aus seiner Sicht „mehr gehegt und gepflegt“. Auch in der öffentlichen Einwohnerfragestunde im Gemeinderat wurde auf den verschlammten Urbach hingewiesen. Was die Stadt zur Kritik sagt.

Michael Gröber (Foto: Privat )

Es ist sonnig an diesem Mittwoch. Die ersten Schneeglöckchen ragen sachte ihre Köpfchen gen Himmel. Direkt daneben liegt eine Kippe - und noch eine und noch eine und noch eine. Diese Stelle direkt an den „Nichtraucher“-Parkbänken vor dem Mayenbad ist übersät von Zigarettenstummeln. Und entlang der Badstraße finden sich unzählige weitere Zigarettenüberreste. Dazu gesellen sich Plastikverpackungen und Getränkedosen.

Viel Müll auf dem gesamten Gelände zu finden

Auch auf dem Parkdeck des Mayenbads liegen entlang der Parkplätze weggeworfene Verpackungen und Plastikflaschen. Das Laub hat sich aufgehäuft und zieht sich die komplette Länge der kleinen Mauer entlang. Die Mauer selbst ist von Moos überwachsen. Dem Betrachter bietet sich kein schönes Bild. Daher möchte Anwohner Michael Gröber auf das Erscheinungsbild aufmerksam machen. Beim Spaziergang durch den Kurpark weist der 62-Jährige auf weitere Auffälligkeiten hin.

Man hat das Gefühl, es wird nur das Nötigste gemacht. Dabei wär das so ein schöner Platz. Michael Gröber

Hier ist eine Treppe halb zugewachsen, dort sieht es nach Wildwuchs am Urbach aus. Auf den Sitzbänken ragt altes Moos hervor, manche Holzbalken wirken morsch. Da liegt ein großer Ast und dort gleicht die Wiese einer kleinen Hügellandschaft. „Das alles hier sollte doch ein Aushängeschild für die Kurbetriebe sein. Es kommen viele Kurgäste und deren Besucher sowie viele Wohnmobilisten hierher. Die sollen doch alle sagen: Heimat, in Waldsee war’s aber schee, oder?“, meint Gröber und möchte die Verantwortlichen wachrütteln.

Generalreinigung wird gewünscht

Er schlägt vor, mehr Zigarettenbehälter aufzustellen, die vermoosten Stellen mit dem Hochdruckreiniger abzuspritzen und Müll und Laub aufzukehren. Früher hätte der Kurpark so nicht ausgesehen, berichtet der Anwohner, der mehr als 35 Jahre nahe des Mayenbads wohnt und hier oft spazieren geht.

Müll und Laug ist in einige Ecken im Kurgebiet zu finden. (Foto: Wolfgang Heyer )

Der gelernte Heizungsbauer wünscht sich eine Generalreinigung und dass die Anlage wieder „mehr gehegt und gepflegt“ wird. „Man hat das Gefühl, es wird nur das Nötigste gemacht. Dabei wär das so ein schöner Platz“, so Gröber, der weiß, dass es auch an den Müllsündern an sich liegt, dass es so aussieht, wie es aussieht. Dennoch würde er sich mehr Initiative der Verantwortlichen wünschen.

Wie die Stadt auf Anfrage von Schwäbische.de erläutert, lege sie großen Wert auf die Sauberkeit und Pflege des Kurgebiets. Die Leerung der Mülleimer im Kurgebiet werde täglich vom Baubetriebshof durchgeführt. Zusätzlich würden wöchentliche Runden für die Müllentsorgung in den Grünflächen durchgeführt.

„Seit letztem Herbst werden die Beete im Kurgebiet alle 14 Tage angefahren, um die Beete und Neuanpflanzungen zu betreuen und dabei auch den Müll zu sammeln“, zeigt Rathaussprecherin Brigitte Göppel das hohe Engagement der städtischen Mitarbeiter auf und weiter: „Die Stadt setzt sich kontinuierlich für eine saubere und gepflegte Umgebung im Kurgebiet ein und bemüht sich, die Standards für die Müllentsorgung und Grünflächenpflege aufrechtzuerhalten.“

Die Stadt will nach den Bänken sehen

In Bezug auf die vermoosten Bänke im Kurgebiet teilt Göppel mit, dass der Reinigungsturnus erhöht werden soll, „sofern dies personell umsetzbar ist“. Aktuell werde eine umfassende Übersicht über alle Bänke erstellt, um eine genauere Planung zu ermöglichen.

„Gleichzeitig lassen die Rehakliniken derzeit die Parkbänke sanieren, indem neue Belagslatten montiert werden. Eine Musterbank steht bereits im Maximilianbad vor dem Eingang“, erklärt Göppel und dürfte damit viele Waldseer erfreuen. Auch das überall herumliegende Laub werde im Rahmen der Frühjahrsarbeiten entfernt. Eine Generalreinigung des Parkdecks sei derzeit aber nicht geplant.

Der verschlammte Urbach wurde zuletzt auch in der Einwohnerfragestunde von einem Waldseer kritisch angesprochen. Zur Pflege des Urbachs erklärt Göppel, dass die Stadt an die strengen gesetzlichen Vorgaben des Wassergesetzes gebunden sei.