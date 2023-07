In Bad Waldsee geht es um Tickets für die deutsche Meisterschaft

In Bad Waldsee fällt am Sonntag zum vierten Mal der Startschuss für die neunte Etappe des Interstuhl–Cups. Hierbei wird für die Elite und Amateure gleichzeitig die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft im Kriterium ausgefahren. Der RSC 1962 Biberach ist laut Mitteilung kurzfristig für den RMSV Bad Schussenried eingesprungen und richtet bereits das dritte Heimrennen der Saison aus.

Runde für Runde ein leichter Anstieg

Nach dem Rundstreckenrennen durch die Biberacher Altstadt und dem Schüler–Stadionrennen erwartet die Zuschauer in Bad Waldsee ein Kriterium, bei dem in der jeweils fünften Runde Punkte für die ersten vier Fahrer vergeben werden. Die 1130 Meter lange Strecke am Zweirad–Center Bad Waldsee vorbei hat sich für hochklassige Radrennen etabliert. Die Strecke führt nach dem Start zu einem leichten Anstieg, der sich durch die hohe Rundenanzahl bemerkbar machen wird. Der Rest des Kurses ist flach, sodass die Rennen hart geführt werden.

Das Rennen in Bad Waldsee ist Teil des Interstuhl–Cups unter Siggi Krüger. Dies ist die größte Radsportveranstaltung im süddeutschen Raum mit 14 Etappen. Die Etappen sind Teil der Württemberg–Liga, wenngleich auch Teilnehmer aus Bayern, Baden und der Schweiz starten. Die Anmeldung umfasst die gesamte Eventserie, wodurch sich eine gewisse Verbindlichkeit und Vertrautheit unter den Teilnehmern entwickelt. Die Fahrer können neben Einzelsiegen die gesamte Eventserie für sich entscheiden, was mit dem gelben Trikot des Interstuhl–Cups belohnt wird.

Im Hauptrennen geht es über mehr als 60 Kilometer

Der Renntag in Bad Waldsee beginnt um 9 Uhr mit den Masters 2/3, die gemeinsam mit der U17 und der U19 an den Start gehen werden. Um 11 Uhr folgt das Schülerrennen der U11 und U13. Ab 12.10 Uhr starten die U15–Fahrer, das Rennen der Elite Frauen, Masters 4 und der weiblichen U19 beginnt um 13.30 Uhr.

Der Höhepunkt ist das Elite– und Amateurrennen ab 14.45 Uhr. Auf dem 62,2 Kilometer langen Kurs dürften sich die Fahrer interessante Duelle liefern, denn die Etappe in Bad Waldsee dient zur Qualifikation für die deutsche Meisterschaft im Kriterium. Lars Weggenmann, zweiter Vorsitzender des RSC Biberach, freut sich, „dass wir vom Landesverband Württemberg zum Ausrichter der DM–Qualifikation ausgewählt wurden und auf ein hochklassig besetztes Starterfeld“.