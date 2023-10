In Bad Waldsee fehlen 130 Kindergarten-Plätze

Was die Kleinkinderbetreuung in Bad Waldsee angeht, wird es eng. Rechnerisch ergibt sich aufgrund der aktuellen Einwohnerzahlen und den vorhandenen Plätzen ein Zusatzbedarf in der Gesamtstadt für rund 130 Plätze für Kinder über drei Jahren. Und das trotz der beiden neu eröffneten Kindergärten in Reute und Haisterkirch. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich.

Die Belegung und die Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2023/2024 wurde in den Kindergärten und Krippen abgefragt und den aktuellen Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung gegenübergestellt, wie die Verwaltung mitteilte. Das unschöne Fazit: Bis zum Frühjahr sei man noch gut aufgestellt, doch wegen steigender Einwohnerzahlen fehlen rechnerisch zirka 130 Plätze, um den Bedarf komplett zu decken.

Stadt sucht kurzfristige Lösungen

Bis spätestens September will die Stadt den Bedarf gedeckt haben, wie Bürgermeisterin Monika Ludy in der Sitzung sagte. Allerdings blieb unklar, wie das geschafft werden soll. Aktuell sei man dran, kurzfristige Lösungen zu prüfen, da sei aber noch nichts spruchreif.

Wie die Verwaltung in der Sitzung betonte, habe die schnelle Schaffung von Betreuungsplätzen eine höhere Priorität als die Sanierung von Bestandsgebäuden. Unter Berücksichtigung der Geburten und der Baugebietsentwicklung stehe die Planung und Umsetzung eines Neubaus einer mehrgruppigen Kindertagesstätte an, wie in der Sitzungsvorlage ausgeführt wurde. Bis dahin will die Stadt schnelle Alternativen finden. Diese wurden jedoch, auch auf Nachfrage aus dem Gremium, noch nicht vorgestellt.

Maximalbelegung der Gruppen erreicht

Klar wurde auch, dass es in etlichen Kindergärten eine Maximalbelegung in den Gruppen gibt. Das heißt, es werden anstatt 25 insgesamt 28 Kinder pro Gruppe betreut. Rätin Lucia Vogel (Grüne) konstatierte: „Die Gruppen sind übervoll, mehr geht nicht.“

Sie verstand auch nicht, warum die Verwaltung erst jetzt damit in den Gemeinderat kam, zumal die Zahlenberechnung bereits aus dem Frühjahr stamme. „Jetzt ist Oktober, warum dauert das so lange“, kritisierte sie. An den rechnerisch 130 Plätzen hingen „locker 200 Familien“ dran. Sie fragte nach, ob es leerstehende Räume gebe, die zur Betreuung genutzt werden könnten. „Wir müssen dringend in die Pötte kommen.“

„Akute Notsituation“

Laut Verwaltung habe die Zeitverzögerung mit personellen Engpässen im zuständigen Fachbereich zu tun. Ludy versicherte, dass an kurzfristigen Lösungen gearbeitet werde und bald konkrete Ansätze im Gemeinderat beraten würden.

CDU-Rat Tobias Lorinser merkte an, dass in Mittelurbach ein Neubau anstehe. „Da wäre Platz, um schnell anzufangen. Wir sind jetzt in einer akuten Notsituation. Sobald Möglichkeiten da sind, muss man unverzüglich neue Betreuungsmöglichkeiten bauen“. Zu Mittelurbach sagte Ludy, dass dies als erste Maßnahme für 2024 im Haushaltsplan beinhaltet sei.

Inhaltliche pädagogische Konzepte wichtig

Dafür sprach sich auch Wilhelm Heine (CDU) mit Nachdruck aus.

In einer Ausnahmesituation muss man auch mal schnell Lösungen schaffen. Wilhelm Heine

Im neuen Kindergarten in Reute könne seiner Ansicht nach der Platz konsequenter ausgenutzt werden. Seiner Ansicht, mehr Kinder pro Gruppe aufzunehmen, erteilte Ludy zwar grundsätzlich eine Absage. Es sei nun mal schon die Maximalbelegung erreicht. Allerdings würde nochmals die Belegung aller Gruppen geprüft.

Bernadette Behr (FW) betonte, dass nicht nur Gebäude wichtig seien, sondern auch inhaltliche pädagogische Konzepte. Sie forderte, die frühkindliche Bildung mehr in den Fokus zu nehmen. Mehrheitlich wurde die Verwaltung vom Gremium beauftragt, zügig Vorschläge für die Schaffung von Kindergartenplätzen zu erarbeiten.