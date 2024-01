Immer mehr Menschen wohnen in Waldsee und Aulendorf

Wie haben sich die Einwohnerzahlen in Bad Waldsee und Aulendorf entwickelt, wie viele Zuzüge gab es, wie viele Menschen sind wieder weggezogen? Die Zahlen der Standesämter und Bürgerbüros bergen immer wieder interessante Informationen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat in beiden Städten nachgefragt. Dabei kam Spannendes heraus.

Wie hat sich die Einwohnerzahl der Großen Kreisstadt entwickelt? Insgesamt sind als jährlicher Trend weitere Einwohner dazu gekommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung Bad Waldsee gab es im vergangenen Jahr konkret 1278 Zuzüge, davon 251 Menschen aus dem Ausland. Die häufigsten Herkunftsstaaten sind dabei: Rumänien, Ukraine, Ungarn, Türkei, Kosovo und Italien. Auf der anderen Seite haben viele Einwohner die Stadt wieder verlassen beziehungsweise ihren Wohnsitz abgemeldet: 1071 Personen.

Bad Waldsee hat 20.741 Einwohner

Gemäß der Erhebung des Statistischen Landesamts leben aktuell 20.741 Menschen in Bad Waldsee, so die Stadt weiter. Die Gesamtzahlen beziehen sich auf den Stand 30. September 2023. Im September des Vorjahres waren es noch 20.461 Einwohner gewesen.

Dass Bad Waldsee in 2022 Große Kreisstadt werden durfte, war auch an die Einwohnerzahl gekoppelt. Notwendig ist, dass eine Stadt mehr als 20 000 Einwohner hat. Diese Marke wurde allerdings schon im Jahr 2015 mit 20 011 Einwohnern überschritten. Zum Vergleich mit den aktuellen Zahlen sind es 730 Einwohner mehr als damals.

834 Menschen zogen nach Aulendorf

Ein Blick nach Aulendorf ergibt folgendes Bild: Hier gab es in 2023 insgesamt 834 Zuzüge, teilt das Bürgerbüro mit. Den Anteil der Menschen aus dem Ausland konnte die Stadtverwaltung auf Nachfrage nicht angeben. Insgesamt 693 Menschen haben die Stadt im vergangenen Jahr wieder verlassen. Auch Flüchtlinge und Schutzsuchende unterliegen der Meldepflicht und zählen demzufolge zur Bevölkerung. Die Anmeldung bei den Meldebehörden ist unabhängig von der Stellung eines Asylantrages.

Wie in Bad Waldsee sind auch in Aulendorf die Einwohnerzahlen jährlich gestiegen. Waren es 2019 noch 10.208 Einwohner, waren es in 2023 bereits 10.498, also 290 mehr als vor vier Jahren. Die Jahre im Detail: 10.250 Einwohner waren es in 2020, 10.353 Einwohner in 2021 und 10.418 Einwohner in 2022.

So viele Hausgeburten gab es in Aulendorf

Auffälligkeiten gibt es bei der Registrierung der Geburten in Aulendorf: So gab es laut Standesamt in 2017, 2019 und 2023 jeweils eine Geburt in Aulendorf (Hausgeburt). In 2018 waren es zwei. Allerdings weist die Statistik für das Jahr 2018 eine Besonderheit auf - es wurden weitere acht Geburten nachbeurkundet. Die Nachbeurkundung ist beispielsweise möglich, wenn ein Kind im Ausland geboren wird, aber mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.

In Aulendorf hat es in den vergangenen Jahren auch einen kontinuierlichen Anstieg an Todesfällen gegeben. So sind die Sterbefälle von 44 in 2017 auf 61 im Jahr 2023 gestiegen. Einen Höhepunkt gab es in 2022 mit 70 registrierten Sterbefällen.