Der Grabenmühlplatz wird derzeit bekanntlich zu einem neuen Eingang zur Waldseer Altstadt mit viel Grün und einem Wasserspielbecken umgestaltet. Die geplante Fertigstellung zum Jahresende wird allerdings nicht klappen, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündet wurde.

Zudem ging es um die künftigen Verkehrsregeln rund um den neuen Platz und das Entenmoos am Rand der Altstadt. Die Kurzfassung: Das erlaubte Tempo für Fahrzeuge wird sich künftig reduzieren und es fallen Parkmöglichkeiten weg.

Bisher drei verschiedene Regelungen

Die Waldseer Altstadt, das Entenmoos und der Grabenmühlplatz haben bisher drei verschiedene Regelungen: Es gibt Fußgängerzonen, Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche. Künftig soll es nur noch zwei Vorgaben geben - Tempo 30 fällt ganz weg. Bislang war das etwa im Entenmoos und Hirschhof erlaubt.

Die Straßen, auf denen Autos bislang mit 30 Kilometern pro Stunde fahren durften, werden in verkehrsberuhigte Bereiche umgewandelt. Das hat aber Auswirkungen, denn die Geschwindigkeit muss reduziert werden - erlaubt ist Schrittgeschwindigkeit.

Auswirkungen aufs Parken

Eine weitere Folge betrifft das Parken, denn das ist in verkehrsberuhigten Bereichen ausschließlich in speziell dafür gekennzeichneten Flächen erlaubt. Ausnahmen gelten für das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen, erklärte Jürgen Bucher, Leiter Tiefbau der Stadt Bad Waldsee.

Fürs Parken im Entenmoos - künftig also ein komplett verkehrsberuhigter Bereich - bedeutet das konkret: Vor den Häusern mit den Nummer 10 und 12 sowie 25 und 27, wo bisher teilweise regelwidrig oder mit Versperren der Feuerwehrzufahrt geparkt wurde, fallen diese laut Stadt „konkfliktbehafteten und regelwidrigen“ Parkmöglichkeiten weg.

Dafür werden vor dem abgerissenen Haus im Entenmoos 22 in der Nähe des Vötschenturms drei private Parkplätze ausgewiesen, die an Anwohner vermietet werden sollen. Die Parkplätze im Seitenbereich vor dem Haus Dreikönigsgasse 18 bleiben bestehen.

Neue verkehrsberuhigte Bereiche

Die Straße „Bei der Stadtmauer“ als Verbindung von der Bleichestraße in die Altstadt wird ebenso wie der Hirschhof und der Hasenwinkel ein verkehrsberuhigter Bereich. Sie ist als direkte Verlängerung der zum Rathausplatz führenden Dreikönigsgasse anzusehen, die bereits ein verkehrsberuhigter Bereich ist.

Der neue Grabenmühlplatz, der sowohl Marktplatz und Ort für Festivitäten als auch ein entspannender Aufenthaltsort mit schattigen Bäumen werden soll, wird wie beispielsweise der Rathausplatz und die Hochstatt zur Fußgängerzone. Ausnahmeregelungen sind für Radfahrer oder Taxis geplant, außerdem darf der Lieferverkehr von 5 bis 10 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr fahren. Dauerausnahmeregelungen erhalten zudem Anwohner mit privatem Parkplatz, Paketdienste und Geldtransporter.

Lücke zwischen Pollern

Für Umzüge, Veranstaltungen oder Bauarbeiten sind Einzelgenehmigungen vorgesehen. Eine Zufahrt für Fahrzeuge mit Einzelgestattung ist von der Bleichestraße aus über die an den Grabenmühlplatz angrenzende Straße „Bei der Stadtmauer“ durch eine Lücke zwischen den Pollern gegeben. Das erklärte Jürgen Bucher, Leiter Tiefbau der Stadt Bad Waldsee, in der Sitzung.

Dass die Verkehrsregeln nun aufeinander abgestimmt und reduziert werden, fand bei den Räten Gefallen. Stefan Senko (Freie Wähler) etwa hob hervor, dass nun der „Schilderwald“ im Altstadtbereich verschwinde. Zudem hätten sich viele Fahrer nicht an Tempo 30 gehalten und seien viel zu schnell unterwegs gewesen. Einstimmig stimmte das Gremium den vorgestellten neuen Regelungen zu.

Darum wird der neue Platz erst später fertig

Zurück zu den großteils bereits fertigen Bauarbeiten am Grabenmühlplatz als letzten Abschnitt des Großprojekts „Altstadt für Alle“, der dieses Jahr noch fertig werden sollte. Das klappt daher nicht, weil die Bänke und Sitzgelegenheiten witterungsbedingt nicht installiert werden können. Geplant war das ursprünglich vor Weihnachten. Gleiches gilt auch für Gärtnerarbeiten und die Beleuchtung des Platzes.

Auch andere Restarbeiten im Bereich Elektro und das Aufstellen der neuen Überdachungen für Buswartehaus und Radabstellplätze können nach Angaben der Stadt erst im neuen Jahr angegangen werden. Bekanntlich waren die Zuschüsse vom Bund für „Altstadt für Alle“ an zeitliche Vorgaben geknüpft, nach Angaben der Verwaltung konnten die Verschiebungen jedoch begründet werden, sodass das Geld aus Berlin sicher ist.

Die gute Nachricht: Trotz der Verzögerungen könne die Verbindung zwischen Bleichestraße und Hirschhof voraussichtlich im Laufe dieser Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden, erklärte Bucher. Bis zur Weihnachtszeit sollen auch Teile des Grabenmühlplatzes zwischen der Querungshilfe und dem Hochstattzugang geöffnet werden.

Die Fertigstellung des Gesamtprojekts „Alttadt für Alle“ wird laut Stadt am 28. April 2024 im Rahmen des Kultursonntags gefeiert.