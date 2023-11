Im Dialog mit lokalen Unternehmen

Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy haben kürzlich das Handwerkszentrum (HWZ) Bad Waldsee besucht, um sich mit den Firmeninhabern auszutauschen und einen Einblick in die verschiedenen Betriebe zu erhalten, die sich dort zu einem Firmenverbund zusammengeschlossen haben. Das teilte die Stadt mit.

Das HWZ Bad Waldsee ist ein familiengeführtes Firmen-Netzwerk, bestehend aus den Partnern Mader Dienstleistungs-GmbH, BM Bodenteam GmbH und Design in Stein Oberschwaben GmbH. Die Stadtspitze besichtigte die neue Hauptverwaltung des Handwerkszentrums in der Rudolf-Diesel-Straße 11 (Wasserstall), die 2019 eingeweiht wurde. Die Bürofläche erstreckt sich über 300 Quadratmeter, hinzukommen 500 Quadratmeter Lagerplatz und ein 200 Quadratmeter großer Showroom.

Matthias Henne betonte die Bedeutung des Engagements lokaler Unternehmen und dankte den Firmeninhabern für ihre Investitionen in die Region. Der Besuch diente nicht nur dem Austausch, sondern auch dazu, die vielfältigen Leistungen der Betriebe besser kennenzulernen und die Verknüpfung zwischen Wirtschaft und Stadtentwicklung zu fördern. Angesprochen wurde auch das Thema Arbeitskräfte. Das Unternehmen sei zufrieden, noch würden sie alle Stellen besetzt bekommen, informierte Thomas Mader. Auch wurde vonseiten des Unternehmens angesprochen, dass die Bürokratie zur Anstellung von Geflüchteten sehr hoch sei; das sei schade. Weiter wurden Themen wie Stadtentwicklung, Gewerbeflächenerweiterung und Baukonjunktur diskutiert.

Die Mader Dienstleistungs-GmbH wurde 1982 gegründet und ist seit über 40 Jahren in Bad Waldsee ansässig. Mader ist ein Meisterbetrieb, der eine breite Palette an Dienstleistungen im Bereich Facility Management und Gebäudereinigung anbietet. Das Unternehmen hat rund 350 Mitarbeitern an den drei Standorten in Bad Waldsee, Merching und Westhausen.

Die BM Bodenteam GmbH, gegründet im Jahr 2016, ist auf die Beratung, Verlegung und Pflege von Bodenbelägen spezialisiert. Unter der Leitung von Thomas Bosch und Thomas Mader bietet das Unternehmen mit 25 Mitarbeitern eine Vielzahl von Bodenlösungen an.

Die Design in Stein Oberschwaben GmbH, jüngster Partner im Handwerkszentrum, wurde 2020 gegründet und ist Experte für Fliesenarbeiten im Innen- und Außenbereich. Unter der Geschäftsführung von Narcis Hodzic realisiert das Unternehmen Projekte im Bereich Fliesen- und Mosaikarbeiten, Steinplattenverlegung sowie Verfugung und Silikonierung.