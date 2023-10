Ideen für eine nachhaltige Zukunft

Der Nachhaltigkeitstag in Bad Waldsee öffnet am Samstag, 14. Oktober, seine Pforten und lädt Bürger ein, sich über Projekte und Initiativen zu informieren. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr auf der Bleiche und bietet einer städtischen Pressemitteilung zufolge ein breites Spektrum an Informationen, Ideen und Aktivitäten rund um die Themen Energie, Lifestyle, Mobilität, Genuss, Natur- und Umweltschutz sowie regionale Produkte und eine Kleidertauschbörse sowie einen Garten- und Pflanzen-Flohmarkt.

Die Besucher des Nachhaltigkeitstags erwartet ein vielseitiges Programm, das nützliche Informationen, inspirierende Tipps und regionale Produkte präsentiert. Wie kann man Lebensmittel nachhaltig konsumieren? Welche Möglichkeiten gibt es gegen Lebensmittelverschwendung? Wie erzeuge und nutze ich meinen eigenen Strom? Was muss ich bei einer Gebäudesanierung oder einem Heizungstausch beachten? Wie bastelt man umweltfreundliches Spielzeug? Diese und viele weitere Fragen werden an den zahlreichen Info-Ständen beantwortet, die auf der Bleiche aufgebaut sind und Anreize für einen nachhaltigeren Lebensstil bieten, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Der Garten- und Pflanzen-Flohmarkt am Gut-Betha-Platz rundet das umfangreiche Angebot nachhaltig ab.

Am Stand der Stadtverwaltung informiert der Klimaschutzmanager über das Anreizprogramm der Stadtverwaltung. Die Azubis der Stadt bieten ein nachhaltiges Kinderprogramm. Es gibt Infos zum Thema Forst und Holzenergie sowie über die Aktion „Natur nah dran“ und Grünpflege/Grünplanung. Außerdem berät die unabhängige Energieagentur Ravensburg kostenlos am Stand der Stadt. Sie bietet unabhängige Energieberatung zur energetischen Gebäudesanierung, zum Heizungstausch und zum Gebäudeenergiegesetz ab 2024, zur Photovoltaik-Eigenstromerzeugung und deren gesetzlichen Änderungen in 2024 und informiert über die aktuellen Förderprogramme.

Der Nachhaltigkeitstag bietet auch die Gelegenheit, sich über persönliches Engagement und die Maßnahmen der Stadtverwaltung im Bereich Klimaschutz, Mobilität und Stadtentwicklung zu informieren. Die Besucher können an Mitmach-Aktionen für Groß und Klein teilnehmen und sich von kulinarischen Genüssen aus der Region verwöhnen lassen. Ein musikalisches Unterhaltungsprogramm rundet den Tag ab.