Seinem Vater wollte er dringend benötigte medizinische Hilfe ins russisch besetzte Luhansk bringen. Weil der direkte Weg in den Ostteil des Landes seit Kriegsbeginn aber versperrt ist, begab sich ein ukrainischer Arzt auf eine wahre Odyssee. Als Attentäter verdächtigt, landete er zeitweise gar in russischer Haft. Wieder freigekommen, floh er nach Deutschland.

„Vor zwei Aggressoren“, wie er sagt. Denn auch den ukrainischen Behörden ist er seit seinem Russlandaufenthalt suspekt. Das Misstrauen beruht auf Gegenseitigkeit. Dieses subjektiv veranschaulichte Erlebnis liefert eine etwas andere Perspektive auf den Ukrainekrieg.

Ein persönliches Erlebnis

„Ich möchte dir meine Geschichte erzählen“, sagt Alexander. Sein Name ist ausgedacht. Sicherheitshalber. Angespannt wirkt der 62-Jährige dennoch. Alles habe im Juni diesen Jahres begonnen, erzählt der gelernte Radiologe.

Bis dahin lebte er in Slowjansk, einer 100.000 Einwohner Stadt, im Südosten der Ukraine. Im benachbarten Kramatorsk arbeitete der zweifache Familienvater als Radiologe. Sein Spezialgebiet: Computertomographie.

Seit Kriegsbeginn, vor mehr als eineinhalb Jahren, haben sich die Bedingungen vor Ort stetig verschlechtert: „Wertvolle Geräte wie MRT, CT oder Röntgenapparate sind von den Kliniken in den Westen des Landes gebracht worden. Sicherheitshalber“, wie Alexander sagt.

Nur 120 Kilometer trennen Alexander und seinen kranken Vater. Weil der direkte Weg kriegsbedingt versperrt ist, muss er über die Türkei und Russland reisen, um seinen Vater im russisch besetzten Luhansk zu besuchen. Dass er dabei in russische Gefangenschaft gerät und vorerst seine Heimat nicht mehr besuchen kann, ahnt der 62-Jährige damals noch nicht. (Foto: David Weinert )

Nur 120 Kilometer trennen Slowjansk und Luhansk. Hier lebt Alexanders Vater. „Er ist 86 und braucht regelmäßig frische Kateter“, so der Mediziner. Die bekomme er aber nur aus dem Westen. Unterdessen verläuft die Frontlinie auf halber Strecke zwischen Vater und Sohn. „Da gibt es kein Durchkommen. Das ist militärisches Sperrgebiet“, erzählt Alexander. Zugang: „Nur über russischen Boden.“

Und so steigt der 62-Jährige vergangenen Sommer in Kramatorsk in den Flieger. Fliegt nach Istanbul. Von dort weiter ins russische Sotschi. Hier gelandet wird er von vier Polizisten verhört. „Sicherheitshalber“, wie es heißt. Abgesehen haben die Kontrolleure es vor allem auf Alexanders Handy. Sämtliche Fotos, WhatsApp- und Telegram-Chats werden überprüft. Nach etwa einer Stunde dann das Go. Alexander darf russischen Boden betreten.

Die Angst ist allgegenwärtig

In Sotschi steigt der 62-Jährige in den Zug. Der bringt ihn nach Rostow. Ein Ort nahe der ukrainischen Grenze. Weiter nordwärts, in der Grenzstadt Schachty, wartet Alexanders Schwester. Sie will ihren Bruder zum Vater nach Luhansk fahren. Am ehemaligen Grenzübergang dann erneut eine Kontrolle. Diesmal dauert es länger. Zwei Offiziere nehmen Alexander mit auf eine Polizeiwache. Die fadenscheinige Begründung: Alexander habe öffentlich geflucht.

Dass das nicht der wahre Grund für seine Festnahme ist, ist ihm schnell klar. Noch einmal wird sein Handy geprüft. Drei Kontakte erscheinen den Polizisten suspekt. Es sind Bekannte von Alexander. Auf ihren Profilbildern posieren sie in Uniform der ukrainischen Armee. Die russischen Behörden sind in Alarmbereitschaft. Wenige Wochen vor Alexanders Reise sprengte sich ein ukrainischer Kämpfer, in einem luhansker Friseursalon, in die Luft. Die Angst vor neuen Anschlägen ist allgegenwärtig.

Mittlerweile ist es Abend. Freitagabend. Bis ein Gericht sich seines Falles annimmt, wird es frühestens Montag. Alexander ahnt nichts Gutes. Für die nächsten drei Nächte beschränkt sich das Leben des 62-Jährigen auf wenige Quadratmeter: Eine Pritsche ohne Matratze, das ist alles. Immerhin gibt es drei Mahlzeiten am Tag. Von einer Decke zum Schlafen wird abgesehen. Die erste Nacht hat Alexander seinen Schlafplatz noch für sich. Tags darauf muss er ihn sich mit einem Schicksalsgenossen teilen. Mit dem Schlafen wechseln sie sich ab.

Der Lügendetektor fehlt

Zu Beginn der neuen Woche wird Alexander dann verlegt. In eine Untersuchungsanstalt, wie es heißt. „Sie nennen es anders und es ist etwas komfortabler, aber zum Schluss bleibt es ein Gefängnis“, erzählt er. „Alles ist von Kameras überwacht.“ Weitere vier Tage vergehen, ohne, dass sich etwas tut.

Erst auf mehrfache Nachfrage erfährt Alexander, wo das Problem liegt: „Sie hatten keine Lügendetektoren“, so der 62-Jährige. Es klingt fast schon hollywoodreif, offenbar aber setzen die russischen Behörden, bei der Fahndung nach Attentätern, auf genau dieses zwielichtige Instrument. Und offenbar gibt es davon nicht gerade viele, sodass sich die „Untersuchungsanstalten“ gegenseitig damit aushelfen müssen.

Am darauffolgenden Tag wird Alexander dann am ganzen Körper verkabelt. Sicherheitshalber. Man wolle Klarheit darüber, dass er keine Anschläge plane. Immer wieder stellen die Beamten dieselben Fragen. Es wirkt, als warteten sie nur darauf, dass der Detektor zu Alexanders Ungunsten ausschlägt. Das tut er nicht.

Trotz allem dauert es weitere 48 Stunden bis Alexander endlich frei kommt. Nach über zehn Tagen in russischer Haft kann er mit seiner Schwester nach Luhansk fahren und endlich seinen Vater sehen. Erleichterung macht sich breit. Vorerst. Noch vor Ort beschließt Alexander zu seiner Tochter nach Deutschland zu fliehen. Seit Kriegsausbruch lebt sie in einer kleinen Stadt in Süddeutschland.

Rückkehr in die Ukraine unmöglich

In die Ukraine könne er nicht mehr zurück. „Ein russischer Stempel im Reisepass grenzt unter den heutigen Bedingungen an Landesverrat“, so der 62-Jährige. Dazu kommt: Seit Jahren habe sich die Situation für die Menschen in der Ostukraine verschlechtert: „Man hat uns verboten, Russisch zu sprechen, obwohl das unsere Muttersprache ist“, klagt Alexander.

Medien und Parteien, die sich für eine unabhängige Ostukraine eingesetzt hätten, seien verboten worden. Mehrfach war seine Heimatstadt Slowjansk seit Kriegsbeginn von ukrainischem Militär beschossen worden. Ziel waren prorussische Akteure. „Getroffen hat es vielfach Zivilisten“, sagt Alexander. Auch Freunde und Arbeitskollegen waren unter den Opfern. Opfer ihres eigenen Militärs, wie Alexander betont. „Da verlierst du jeden Glauben an deine Regierung.“

„Für uns Ostukrainer hat der Krieg 2014 begonnen. Nicht erst 2022“, betont Alexander. „Seit 2014 ist unser Alltag vom Krieg geprägt.“ Nach dem Sturz des damaligen Präsidenten Janukowitsch wollten viele Ostukrainer mehr Eigenständigkeit, so Alexander: „Wir waren mit dem Putsch nicht einverstanden.“ Die Mehrheit der Menschen in seiner Heimat hätten sich damals hinter die Separatisten gestellt. Freunde von ihm hätten sogar geholfen Barrikaden zu errichten, um die heranrückende ukrainische Armee zu stoppen. Zwei Monate lang kämpften die Separatisten gegen die Armee. Diese kesselte die Stadt ein, rationierte die Zufuhr von Wasser und Gas und behinderten Lebensmittellieferungen. Gekämpft hat Alexander nicht. Er sei schließlich Arzt und sehe seine Aufgabe darin Leid zu lindern. Als die Situation ganz eskalierte floh er mit seiner Familie auf die Krim.

Die Heimat ist zerstört

Nach seiner Rückkehr war nichts mehr wie zuvor. Nicht nur fand er eine vielfach zerstörte Heimat vor, auch das gesellschaftliche Klima habe sich verändert. „Es geht ein Riss durch dieses Land“, so Alexander. „Dass deine eigene Regierung dich angreift, bekämpft und fortlaufend diskriminiert, das können die Menschen in der Ostukraine nicht vergessen. Für uns ist das keine legitime Regierung und keine Demokratie. Wir trauen uns nicht frei zu sprechen. Wenn ich mit meinen Freunden in der Heimat telefoniere, achte ich auf jedes Wort.“

Dass sich die Menschen in seiner Heimat vielfach zu Russland hingezogen fühlen, könne er verstehen. Dennoch warnt er: „Auf beiden Seiten gibt es Propaganda.“ Sie befeuere den Krieg zweier „Brudervölker“, die Frieden verdienten. Er selbst möchte sich unter keinen Umständen mit Russland gemein machen und habe am eigenen Leib erfahren, wozu das System Putin in der Lage ist. „Ich traue der Ukrainischen Regierung genauso wenig wie Putin.“