Hymer-Aktion erzielt 10.000 Euro für Klinikclowns der Oberschwabenklinik

Die Partnerschaft zwischen dem Unternehmen Hymer und den Lachmuskel Klinikclowns der Oberschwabenklinik in Ravensburg erfährt auch dieses Jahr durch die von Hymer initiierte Aktion „Wir spenden für ein Kinderlächeln“ eine Fortsetzung. Insgesamt konnte eine Spendensumme von 10.000 Euro erzielt werden, teilt Hymer mit.

Markus Dorner, kaufmännischer Geschäftsführer bei Hymer, überreichte laut Pressemitteilung am 27. März mit einem symbolischen Scheck die Spende an Vertreter der Oberschwabenklinik. „Gerade zur Osterzeit ist es uns eine besondere Freude, ein bedeutendes soziales Projekt wie die Klinikclowns der Oberschwabenklinik mit unserer Spende zu unterstützen. Als oberschwäbisches Traditionsunternehmen liegt es uns am Herzen, sich für die Menschen vor Ort einzusetzen. Mit der Spende können wir dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen eine kleine Freude zu bereiten“, betont Dorner.

Getreu dem Motto „Lachen ist die beste Medizin“ hat das Team der Klinikclowns es sich zum Ziel gesetzt, junge Patienten auf verschiedenen Stationen wie beispielsweise auf der Intensivstation, in der Psychosomatik, der Kinder- und Jugendheilkunde oder der Ambulanz zum Lachen zu bringen. Die professionelle und therapeutisch wirksame Arbeit der Klinikclowns wird ausschließlich aus Spenden finanziert.