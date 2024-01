Bad Waldsee

Hundesteuerbescheide wurden versandt

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

Die Hundesteuerbescheide wurden in den vergangenen Tagen an die Hundehalter verssandt. Jeder Hundehalter ist verpflichtet, jeden von ihm gehaltenen Hund mit einer gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuermarke zu versehen, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit.