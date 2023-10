Holz aus dem Stadtwald steht zum Verkauf

Die Stadt Bad Waldsee informiert, dass ab sofort und bis zum 15. Dezember die Bestellung von Brennholz aus dem Stadtwald möglich ist. Das Brennholz wird in baumfallenden Längen in Poltern am Waldweg angeboten und kann von den Bürgern erworben werden. Pro Haushalt ist die Bestellmenge auf zehn Festmeter begrenzt. Werden größeren Mengen benötigt, muss Kontakt mit Martin Nuber aufgenommen werden (Telefon: 0171/9732933). Es steht auch eine größere Menge an gebrochenem Fichtenbrennholz aus Sturm zum Sonderpreis von 25 Euro pro Festmeter zur Verfügung.

Um Brennholz zu bestellen, werden Interessierte gebeten, das Brennholzformular auf der Homepage der Stadtverwaltung zu nutzen und dieses per E-Mail an das Forstrevier Bad Waldsee (E-Mail: [email protected]) zu senden. Eine Voraussetzung für die Zuteilung des Brennholzes ist der Nachweis über den Besuch eines Motorsägenlehrgangs.

Pro Festmeter kosten Buche und Esche 80 Euro, Hartlaubholz 75 Euro und Nadelholz 37 Euro.