Hoher Sachschaden bei Unfall

Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls laut Polizeibericht, der sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Einmündung Friedhofstraße/Mühlbachweg ereignet hat. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer kam aus der Mühlbachstraße und missachtete die Vorfahrt eines 84-jährigen Daimler-Fahrers. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.