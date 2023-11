„Helfen bringt Freude“, unter diesem Motto steht die SZ-Spendenaktion seit zehn Jahren und hilft lokalen Initiativen und Ehrenamtlichen dabei, Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen. Gleich mehrere Waldseer Projekte haben in der Vergangenheit von der hohen Spendenbereitschaft der SZ-Leser profitiert. Ein Rückblick auf das Vorjahr.

Der Baobab Frauenverein unterstützt seit mehr als 20 Jahren sozial schwache Familien und Waisen in Namibia. Mehrere Kindergärten und eine Internatsschule sind dank des ehrenamtlichen Engagements der drei Bad Waldseerinnen Annemarie Keppelmayr, Claudia Frick und Doris Fitz überlebensfähig. Die Spendengelder werden dort dringend benötigt. „Wir können damit wieder viele Kindergarten- und Schulkinder unterstützen und ihnen für die Zukunft eine Chance bieten“, erklärt Claudia Frick.

Geflüchteten wird geholfen

Die Ehrenamtlichen von Global in Bad Waldsee haben im vergangenen Jahr zwei Projekte unterstützt. Einerseits die „Karawane der Menschlichkeit“ und andererseits die „SOS Balkanroute“. In beiden Fällen wird Geflüchteten geholfen ‐ sowohl in Flüchtlingslagern als auch auf dem Fluchtweg an sich.

Der Spendenverein „Itzamna ‐ Hilfe für Guatemala“ finanziert das Colegio Maya in Cantel. Es handelt sich hierbei um eine Schule, die 2300 Meter im Hochland von Guatemala in der Region Quetzaltenango liegt und Unterstützung von den Geschwistern Andreas und Christine Uhl aus Bad Waldsee erfährt.

Wichtige Hilfe

Die Franziskanerinnen des Klosters Reute engagieren sich in Indonesien. Schwester Ingeborg ist dort seit vielen Jahrzehnten Ansprechpartnerin für Hilfsbedürftige. Im vergangenen Jahr konnte sie beispielsweise einer älteren Frau mit Oberschenkelhalsbruch helfen.

Hilfe bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum in der Region bietet die kirchliche Wohnraumoffensive der Caritas Bodensee Oberschwaben. 2017 ist das Projekt gestartet und hat bereits rund 200 Menschen in Oberschwaben, dem Allgäu und am Bodensee zu einer Wohnung verholfen.