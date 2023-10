In einer Gruppe unter Arbeitskollegen sind Bilder im Chat geteilt worden. Darunter rassistische und menschenverachtende. Ein junger Mann macht mit und teilt ein Bild. Die Folgen des Knopfdrucks sind groß. Am Amtsgericht in Waldsee wurde verhandelt, ob ihm nun Gefängnis oder eine Geldstrafe droht.

Der Angeklagte saß ernst am Tisch im Verhandlungsraum. Den Blick starr nach vorne. Als der Richter den Raum betrat und alle aufstanden, blieb er als einziger sitzen. Aber nicht aus Rücksichtslosigkeit, sondern aus Unverständnis. Das Deutsch des Mannes, wie sich im Laufe der Verhandlung herausstellte, ist gering.

Ein Like unter dem falschen Bild kann schwere Folgen haben

Die Anklage lautet: Volksverhetzung. In einer Gruppe von Arbeitskollegen waren Bilder hin- und hergeschickt worden. Es waren aber keine lustigen Katzenvideos, sondern rassistische Bilder mit menschenverachtendem Inhalt. Schon ein Like oder Smiley unter dem falschen Inhalt im Netz kann schwere Folgen haben. In so einem Fall ist das deutsche Gesetz hart. Auf Volksverhetzung steht Gefängnis ‐ zwischen drei Monaten und fünf Jahren.

Für den Job war der junge Mann vor einigen Jahren nach Bad Waldsee gekommen. Beim Chatten mit den Kollegen ploppte ein Bild auf, auf dem zwei kleine blonde Kinder auf den Rücken von zwei schwarzen Kindern reiten. Darunter der Text: Need for Speed for Africa. (Übersetzung der Red.: Afrika braucht mehr Geschwindigkeit). Ohne viel nachzudenken, schickte er es in der Gruppe weiter.

Der Beschuldigte zeigte Reue

Ursprünglich handelt es sich bei „Need for Speed“ um den Namen eines Computerspiels für Autorennen. Die Variante der Chatgruppe trägt eine klare rassistische Note. Daran ließ auch Richter Feurle keinen Zweifel. „Die Weißen behandeln die Schwarzen wie Tiere, auf denen sie reiten.“ Das sei menschenverachtend. Richter Feurle betonte: „Bilder zu erhalten, ist nicht strafbar. Bilder weiterzuschicken, ist eine aktive Handlung und strafbar.“

Der Mann benötigte eine Dolmetscherin während der Verhandlung. Er habe den Tatumstand nicht so eingeordnet. Er bereue. Ob fehlende Sprachkenntnis eine Rolle beim Weiterleiten der rassistischen Bilder gespielt hat? Er sprach leise und schnell, man hörte ihn kaum. Er habe in dem Moment nicht daran gedacht, dass es schlimm sein könnte.

Bei Volksverhetzung reicht die Strafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren Gefängnis. Normalerweise ohne Ausnahme. Richter Feurle hatte das Strafmaß im Vorfeld gründlich abgewogen. Dabei flossen der Kontext, in dem die Bilder in der Gruppe hin- und hergeschickt wurden und die Reue des Angeklagten mit ein. Während der Verhandlung sprach er eindringlich, aber auch empathisch mit dem Angeklagten. Man spürte, dass es ihm wichtig war, begreiflich zu machen, worum es hier gehe. Er zeigte ihm weitere Bilder, die in der Chatgruppe herumgegangen waren. Einiges davon überstieg deutlich den Grad an Geschmacklosigkeit.

Aus Gefängnis wurde eine Geldstrafe

Die ganze Sache war zur Anzeige gekommen, weil aufmerksame Polizeibeamte den Austausch in der Gruppe beobachtet hatten. „Aus der Polizeiakte wurde klar, dass er die Tat bereut. Das ist für mich wichtig und gibt den Ton an, wie ich mit der Person umgehe“, erläuterte Feurle nach der Verhandlung. Das Strafmaß wurde in diesem Fall von der Gefängnisstrafe in eine Geldstrafe von drei Monaten Tagessatz, gemessen am Einkommen des Beschuldigten, umgewandelt. „Das ist die absolute Mindeststrafe, darunter geht es nicht“, betonte der Richter mit Nachdruck. Der Beschuldigte hatte gegen die Anklage Einspruch erhoben. Der Richter legte ihm nahe, den Einspruch fallen zu lassen.

Statt Gefängnis, muss er jetzt 5400 Euro zahlen. Auch in Raten kann es abgestottert werden. Er verdiene nicht so viel, habe nicht das nötige Geld, um den gesamten Betrag zu tragen, wendete er ein. Ob er es in Sozialstunden umwandeln könne? Außerdem sei er aktuell krank geschrieben, sein Gehalt dadurch auch gesenkt. Das ließ der Richter gelten und senkte den Tagessatz ab. 40 Euro Tagessatz für 90 Tage war der letzte Vorschlag. 3600 Euro insgesamt.

Sensibler Umgang mit rassistischen Daten ist wichtig

Dazugehören wollen, Anschluss finden, das sei ja verständlich, so Feurle, „aber man muss sich fragen, ob man sich an so etwas aktiv beteiligen möchte.“ Er, der Angeklagte, habe dies getan. Er riet ihm eindringlich, in Zukunft sensibler mit solchen Inhalten umzugehen. Denn: Je mehr diese Art Videos und Bilder scheinbar im Spaß herumgeschickt würden, umso mehr gelte es als normal. Suchen Sie sich andere Leute ‐ so die Botschaft an den jungen Mann.

Was in den Augen des Angeklagten als scheinbar harmloser Spaß per Chat geteilt wurde, wird teuer für ihn. Er akzeptierte das Urteil. Sein Schlusswort: Es tue ihm leid, er sei ja selbst Ausländer.