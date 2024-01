Rund 2,8 Millionen Euro investiert Bad Waldsee direkt oder indirekt in den aktuellen Klimaschutz. Darauf hat Bürgermeisterin Monika Ludy am Montag im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) hingewiesen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen haben sich die Stadträte außerdem für weitere Themen interessiert.

„Im aktuellen Haushalt ist einiges für den Klimaschutz drin“, sagte Ludy und kam auf Investitionen im Bereich erneuerbare Energien zu sprechen. So sollen Photovoltaikanlagen auf einzelnen Kindergärten und städtischen Gebäuden aufgebaut werden. Noch nicht getätigte Vorjahres-Investitionen in Höhe von 855.000 Euro seien in dieses Jahr übertragen worden. Insgesamt macht der Posten „Erneuerbare Energien“ rund 1,5 Millionen Euro aus.

Hohe Summe für den Klimaschutz

Den Ausbau des ÖPNV sowie der Rad-und Fußwege und E-Mobilität lässt sich die Stadt 363.000 Euro kosten. Für den Natur- und Artenschutz sind 671.000 Euro vorgesehen. Klimagerechte Gebäudesanierungen und -modernisierungen stehen mit 136.500 Euro im Haushalt und für Projekte, die der Sensibilisierung der Bürger und der Verwaltung dienen, sind 268.000 Euro eingeplant. Gemeint sind damit unter anderem Maßnahmen des Klimaschutzmanagers. „Wir werden insgesamt also 2,8 Millionen Euro für Klimaschutz und ÖPNV investieren“, stellte Ludy klar.

Grünen-Stadtrat Jörg Kirn bat darum, das städtische Photovoltaik-Konzept im Detail im Gemeinderat vorzustellen und auch an Bürgerbeteiligungen oder Genossenschaften zu denken. Bei Neubauten sei die PV-Anlage sowieso Pflicht, mahnte Kirn an. Ludy war sich dessen bewusst und ergänzte, dass auch Anlagen auf Bestandsgebäuden geprüft würden.

Neue Blitzer werden angeschafft

Karl Schmidberger (SPD) interessierte sich für die Position „stationäre Messanlagen“, die mit 205.000 Euro im Haushalt zu finden ist. Wie Ludy erläuterte, möchte die Stadt drei neue Blitzer anschaffen. „Einen für die Wurzacher Straße und zwei andere müssen ersetzt werden“, so die Bürgermeisterin. Die Ausschreibungen für die Starenkästen würden gerade vorbereitet.

40.000 Euro sind für das Primärversorgungszentrum (PVZ) eingeplant. Was es damit auch sich hat, wollte Schmidberger wissen. Es handelt sich um die festgelegte Rate für ein Gutachten. Bekanntlich hat Bad Waldsee für die Planung des PVZ 200.000 Euro vom Land erhalten. Bis Ende Mai soll das Gutachten vorliegen.

Die Sorge eines Stadtrats

Seine Sorgen äußerte Stadtrat Stefan Senko (FW). Erneut sei kein ausgeglichener Ergebnishaushalt zustande gekommen. Ob die veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen mit 12,5 Millionen Euro nicht zu mutig angesetzt seien? Ludy rief in Erinnerung, dass der Stadt im vergangenen Jahr mehr als 16 Millionen Euro an Gewerbesteuer in die Kasse gespült wurde. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, dankte Ludy den Gewerbetreibenden. Der Haushalt sei stark konjunkturabhängig, hob Senko hervor. Ludy nickte.

Senko interessierte sich außerdem für Investitionen in Höhe von rund einer Million für das Verwaltungsgebäude in der Ravensburger Straße. Wie die Bürgermeisterin erklärte, wird der neue Verwaltungssitz im ehemaligen Finanzamt barrierefrei gestaltet. Hierzu werde ein Aufzug eingebaut.

Franz Spehn (FW) monierte schlechte Straßenzustände in Bad Waldsee und nannte exemplarisch Schützenstraße und Steinstraße. In der Prioritätenliste für zu sanierende Straßen sei die Steinstraße berücksichtigt, die Schützenstraße nicht, wie Ludy mitteilte.

Trotz der angesprochenen Sorgen empfahl der AUT einstimmig, den Haushaltsplan 2024 zu beschließen. Die Entscheidung liegt beim Gemeinderat.