Die protestierenden Landwirte erfahren aktuell viel Unterstützung aus der Bevölkerung. Das ist gut so. Sie setzen sich sachlich, aber bestimmt für ihre Anliegen ein. Wenn nun aber bei den Treffen krude Hitler-Vergleiche, wie sie am Mittwochabend beim Mahnfeuer bei Enzisreute von einer Einzelperson verkündet wurden, zu hören sind, dann muss dem dringlichst Einhalt geboten werden. Derartige Äußerungen schaden den friedlich demonstrierenden Landwirten und schaden der Sache.

In der Masse entgegentreten

Rechtsextreme dürfen die Proteste nicht für sich instrumentalisieren. Sind Verschwörungstheorien oder unsägliche Glorifizierungen aus SS-Zeiten zu hören, so muss die Masse dem mit Macht entgegentreten. Nur so bleibt die Unterstützung aus der Bevölkerung bestehen. Andernfalls distanzieren sich die Bürger von den Aktionen, weil nicht mehr genau zu erkennen ist, was die Demonstranten wollen oder wofür sie stehen.

