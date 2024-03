Für Veranstaltungen an den Osterfeiertagen gelten Regeln nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz. Am Karfreitag, 29. März, sind öffentliche Veranstaltungen in Räumen, die über den Schank- und Speisebetrieb hinausgehen, verboten. Erlaubt sind lediglich öffentliche Veranstaltungen, die den Feiertag würdigen oder einem höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen. Öffentliche Sportveranstaltungen sind verboten. Die Verbote gelten am Karfreitag ab 0.00 Uhr. Veranstaltungen am Gründonnerstag, 28. März, müssen um 24 Uhr beendet sein. Öffentliche Tanzunterhaltungen sind von Gründonnerstag, 18 Uhr, bis Karsamstag, 30. März, 20.00 Uhr untersagt. Am Ostersonntag, 31. März, sind öffentlichen Sportveranstaltungen bis 11.00 Uhr nicht erlaubt.