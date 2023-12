„Hillus Herzdropfa“ kommen wieder nach Michelwinnaden

Für das Burggrabenfest im kommenden Jahr konnte der Musikverein Michelwinnaden wieder das schwäbische Comedy-Duo „Hillus Herzdropfa“ gewinnen. Die beiden Comedy-Künstler Hillu Stoll und Franz Auber werden als „Hailänder auf Dialektpflege“ mit ihrem Programm „Unser hailigs Dialektle!!“ im Burghof auftreten.

In ihrem Programm „Hailigs Dialektle“ sind sich „Hillus Herzdropfa“ sicher: „Was will dr Mensch no mai, als wia a ächter Schwob zom sei“. Mir send schtolz druff, dass dr liabe Gott grad fir eis sei Alb gmacht hot! Es ist eine Persiflage auf Land und Leute im Schwobaländle.

Die Veranstaltung ist als Open-Air im Burghof geplant, bei schlechter Witterung wird der Comedy-Abend in den Burgsaal verlegt. Weil der Burgsaal nur über eine begrenzte Sitzplatzzahl verfügt, können im Vorverkauf nur so viele Karten verkauft werden, wie Sitzplätze vorhanden sind.

Die Karten können ab sofort unter den Telefonnummern 07524/9743983 oder 07524/4011166 (ab 19 Uhr) erworben werden. Beim Spiel am Michelwinnader Weihnachtsbaum am 23. Dezember ab 18 Uhr können die Karten ebenfalls erworben werden.