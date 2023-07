Das Waldseer Krankenhaus ist Geschichte: Am Mittwoch, 19. Juli 2023, schließt die örtliche Klinik nach rund 115 Jahren seine Türen. Was nun noch bleibt, sind Erinnerungen. Für die „Schwäbische Zeitung“ blickt der langjährige Chefarzt der Inneren Medizin, Thomas Sapper, auf schöne, emotionale und zuletzt schwierige Zeiten im Waldseer Krankenhaus, aber auch auf sein 25–jähriges Arbeitsleben dort zurück.

1988 kommt Sapper mit dem Zug in Bad Waldsee an. Zunächst erblickt er die zwei imposanten Kirchtürme von St. Peter, ehe er am Uferweg entlang des Stadtsees zum Krankenhaus schreitet. Der erste Eindruck der Stadt und der Klinik: positiv. Schnell knüpft er Bindungen zu Patienten, Mitarbeitern und den Waldseern. Wenn er heute um den Stadtsee flaniert, wird er häufig angesprochen. Die ehemaligen Patienten wollen ihm nochmal Danke sagen, manche umarmen ihn. Der Dank ist aufrichtig.

So ein Dankeschön kann man sich doch nur wünschen, den schließe ich meinem Herz ein und freue mich darüber“, sagt der heute 67-Jährige.

Er bestritt am 30. Juni offiziell seinen letzten Arbeitstag im Waldseer Krankenhaus.

Die Ära Krankenhaus ist beendet

Nur wenige Tage später endet nun also auch die Ära des Krankenhauses. Die OSK–Verantwortlichen führen dafür vier Gründe ins Feld. Einerseits die Finanzlage, andererseits den Fachkräftemangel, dann noch die veränderte medizinische Versorgungslage und nicht zuletzt die Bausubstanz des Krankenhaus–Gebäudes. „Bei der Gesundheitsversorgung sind wir in einer schwierigen Situation — nicht nur in Bad Waldsee, sondern in ganz Deutschland. Und alle, die an Lösungen arbeiten, geben ihr Bestes. Aber die Situation stellt sich schwierig dar“, betont Sapper.

Dabei habe Bad Waldsee immer von der engen Zusammenarbeit mit den Rehakliniken profitiert, ebenso wie von der finanziell lukrativen Endoprothetik, also den Knie– und Hüftoperationen. Das habe Vorteile für die Patienten ergeben. „Der Patient wurde nie um des operieren Willens operiert“, beschreibt Sapper die Hausdevise, die bei den Patienten fruchtete. Auch die familiäre Atmosphäre sei sowohl Patienten als auch Angestellten zugute gekommen. „Nicht jeder Arzt ist gleich. Es gibt viele Kollegen, die sich in kleineren Strukturen wohler fühle, weil sie besser geführt werden können“, hebt der langjährige Chefarzt einen Vorteil der örtlichen Klinik hervor.

Es tut weh

Und obgleich das Krankenhaus über viele Jahre hinweg schwarze Zahlen schrieb, beschloss der Ravensburger Kreistag im Mai 2022 die endgültige Schließung. Die Entscheidung traf viele Waldseer Mitarbeiter tief ins Mark. „Natürlich habe ich da Herzblut verloren. Und wenn ich sehe, dass das Werk, an dem ich maßgeblich mitbeteiligt war, keinen Fortbestand hat, dann tut mir das weh, klar“, erklärt Sapper und weiß von Kollegen, die „das Gefühl hatten, ungerecht behandelt zu werden.“

Schließlich gaben sich etliche Beschäftigte ihrer Arbeit leidenschaftlich hin. Sie kümmerten sich um Patienten, übernahmen Verantwortung für sie, wuchsen stellenweise über sich hinaus, begleiteten Menschen bis zum Tod und nahmen schwer zu verarbeitende Erlebnisse mit nach Hause. „Das alles aber in dem Wissen, dass sie aufgefangen werden. Bei kleineren Einheiten ist das besser möglich“, hebt Sapper nochmals der Vorteil eines kleineren Klinik hervor.

Sappers Lieblingsort im Krankenhaus war sein Arbeitszimmer. Es war kein typisches, steriles Besprechungszimmer, wie man es häufig in Krankenhäusern vorfindet. Sappers Raum hatte Charisma, geprägt von etlichen Geschenken behandelter Patienten. Sei es nun ein kleines Schorrenweible, das von der Decke baumelte oder ein Modell–Schlepper im Regal. Die schwarze Vintage–Couch übernahm Sapper von seinem Vorgänger. „Die Patienten haben sich dort sofort zurückgelehnt und waren nicht mehr verspannt“, beschreibt Sapper den Sitzkomfort. Es ist ein Satz, der aber genauso gut sein Verhältnis zu den Patienten aufzeigen könnte. Denn das Wohl „seiner“ Patienten stand für Sapper stets an oberster Stelle. Die bestmögliche Behandlung sei aber nur im Team möglich gewesen.

Tränen und schlaflose Nächte

Das bei der gesamten Krankenhaus–Belegschaft in Anbetracht der Schließung auch Tränen flossen und schlaflose Nächte vorherrschten, ist ob der starken Identifikation mit ihrer Arbeit allzu verständlich. Auch Angst um die berufliche Zukunft mischte sich in die Gedanken. Bis heute können viele Waldseer und Krankenhaus–Mitarbeiter das Klinik–Aus nicht nachvollziehen. Insbesondere die Aussagen von Gesundheitsminister Manfred Lucha im Kreistag, die die Schließungsdebatte augenscheinlich ausgelöst hatten, stößt den Betroffenen sauer auf. „Wir mussten in Anbetracht der deutschlandweiten Lage zwar mit einer Entscheidung rechnen, die uns schmerzen wird, aber diese Basta–Politik hat mir schon weh getan“, so Sapper. Die Waldseer OSK–Mitarbeiter hätten über Jahrzehnte verantwortungsbewusst für eine breit aufgestellte Versorgung im ländlichen Raum gesorgt — sogar mit Notfallaufnahme.

Dass das Nachfolgemodell des Waldseer Krankenhauses die Klinik nicht ersetzen kann, ist bekannt. Die Schließung ist ein Verlust für die Gesundheitsstadt. Die aktuellen MVZ-Öffnungszeiten sind auch weit entfernt von einer durchgängigen 24–Stunden–Besetzung an sieben Tagen die Woche. „Aber ich glaube, dass wir über kurz oder lang eine gute Lösung finden werden. Es braucht nur ein bisschen Geduld“, bittet Sapper die Waldseer um die nötige Gelassenheit, bis rund um das kürzlich eröffnete Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der OSK weitere Angebote geschaffen werden.

7000 Darm– und 6000 Magenspiegelungen

Sapper selbst blickt insgesamt zufrieden auf sein Vierteljahrhundert im Waldseer Krankenhaus zurück. Etliche Ärzte bildete er mit aus, 7000 Darmspiegelungen und 6000 Magenspiegelungen führte er durch und kennt „die Waldseer daher nicht nur von außen, sondern auch von innen“, wie er humoristisch erklärt. Bei den Sterbebegleitungen war ihm wichtig, dass die Patienten ihre letzten Stunden unter menschlichen Bedingungen erleben. Und auch die Zusammenarbeit mit dem EK in Ravensburg, „dem großen Bruder“, sei hervorragend gewesen. „Da lasse ich auf meine Kollegen in Ravensburg auch nichts kommen. Wenn wir Probleme hatten, durften wir immer anrufen.“

Gleichwohl gibt es hörbare Kritik an den langen Wartezeiten in der Notaufnahme in Ravensburg. Sapper schlägt diesbezüglich eine schnellere Ersteinschätzung der Patienten vor. Bekanntlich handelt es sich nicht bei allen Fällen um Notfälle. Und so mancher Patient könnte dann an anderer Stelle versorgt werden.

Apropos an anderer Stelle: Die Schlepper–Modelle aus seinem Büro hat Sapper an den Sohn einer Patientin weitergegeben. Insgesamt fünf Tage hat er benötigt, um sein Arbeitszimmer auszuräumen. „Manches davon habe ich an meiner Frau vorbei in den Keller geschmuggelt“, sagt Sapper mit einem schelmischen Lächeln und fügt hinzu: „Ich fühle mich wohl als Pensionär. Wenn man nicht mehr jeden Tag um 5 Uhr morgens aufstehen muss, ist das schon was. Und dieses Weihnachten ist das erste Weihnachten seit Jahrzehnten, an dem ich keinen Dienst habe. Da kann man sich daran gewöhnen.“