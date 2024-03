Hertha Emmendörfer feiert 80. Geburtstag

Ganz herzlich gratuliert, auch im Namen von Oberbürgermeister Matthias Henne, hat Bürgermeisterin Monika Ludy vergangenen Donnerstag Hertha Emmendörfer zu ihrem 80. Geburtstag, Sie hat ihr im Namen der Stadt einen Geschenkkorb, gefüllt mit regionalen Köstlichkeiten, überreicht.

Hertha Emmendörfer lebt seit 1963 in Bad Waldsee - der Liebe wegen. Ursprünglich aus Stuttgart stammend, besuchte sie oft ihre Tante in Haslanden, wo sie auch ihren zukünftigen Mann, Karl Emmendörfer, kennenlernte, der damals bei einem Landwirt in Haslanden tätig war. Über die Zeit entwickelte sich eine enge Bindung, und das Paar heiratete vor über 60 Jahren. Seitdem ist Hertha Emmendörfer in Bad Waldsee zuhause. Der Umzug von der Großstadt mit all ihren Annehmlichkeiten, darunter die Straßenbahn, fiel ihr anfangs nicht ganz so leicht, doch schon bald fand sie nicht nur in Karl, sondern auch in Bad Waldsee ihre Liebe. Das Paar freute sich über die Geburt von zwei Söhnen und einer Tochter. Heute bereichern sechs wunderbare Enkelkinder das Leben von Hertha Emmendörfer.

Beruflich war Hertha Emmendörfer zunächst als Buchhalterin bei einem Tiefbauunternehmen in Bad Waldsee tätig, bevor sie über mehrere Jahrzehnte in einer Klinik in Aulendorf arbeitete. Ihr berufliches Know-how brachte sie zudem ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen ein. Über 30 Jahre lang engagierte sie sich beim Gartenbauverein Bad Waldsee und war 40 Jahre lang Mitglied des Vorstands beim Liederkranz Bad Waldsee.

Den 80. Geburtstag feierte Hertha Emmendörfer gemeinsam mit ihrer Familie: am Nachmittag im Café und am Abend in einem Restaurant. „Es war einfach wunderschön“, schwärmt sie von ihrem großen Tag.