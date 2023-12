Helmut Brecht hat sein Amt als Vorsitzender des Kreisseniorenrats nach sechs Jahren abgegeben. Beim Waldseer Stadtseniorenrat bleibt er aber an vorderster Stelle tätig. Wie sich die Arbeit in den beiden Institutionen unterscheidet und welche Themen aus Seniorensicht in Bad Waldsee aktuell eine Rolle spielen, hat Brecht im SZ-Gespräch aufgezeigt.

2017 ist Brecht an das Amt im Kreisseniorenrat „wie die Jungfrau zum Kind“ gekommen, erinnert er sich und lächelt. Die Mitgliederversammlung drohte zu scheitern, weil sich kein Interessent für das Amt fand. Immer mehr Mitglieder baten Brecht darum, den Vorsitz zu übernehmen. „Machen Sie es doch ein Jahr ‐ kommissarisch“, hieß es laut Brecht von den Mitgliedern. „Aus einem Jahr sind eben sechs geworden“, erklärt der Waldseer und lächelt wieder.

Die Gremienarbeit im Kreisseniorenrat

Die Arbeit im Kreisseniorenrat bezeichnet Brecht als Gremienarbeit. Bei Versammlungen des Landesseniorenrats, der internationalen Seniorenplattform Bodenseee sowie kommunalen Pflegekonferenzen galt es Entscheidungen mit voranzutreiben. Gerade auch im Landkreis Ravensburg. Und da hat es in den vergangenen Jahren laut Brecht einige zukunftsweisende Themen gegeben, bei denen auch der Kreisseniorenrat gehört wurde. Als Beispiele nennt Brecht die Einführung der Gelben Tonne, eine Kampagne gegen Callcenter-Betrug und nicht zuletzt die Schließung des Waldseer Krankenhauses. Bis zuletzt habe sich Brecht für den Erhalt eingesetzt ‐ bekanntlich erfolglos.

„Es waren interessante und lehrreiche Jahre. Man hat viel mitbekommen, was man im Stadtseniorenrat einbringen konnte“, fällt Brechts Resümee als Vorsitzender des Kreisseniorenrats positiv aus. Dem Kreisseniorenrat bleibt er als Beisitzer erhalten. „Ich bin damals ins kalte Wasser geworfen worden“, erinnert sich Brecht und möchte dem neuen Vorstand daher unterstützend zur Seite stehen.

Im Waldseer Stadtseniorenrat möchte Brecht auf jeden Fall weiter aktiv sein. Entgegen der Gremienarbeit im Kreisseniorenrat erhält er hier direkt Rückmeldungen von den Waldseer Senioren ‐ und zwar viel. Immer wieder wendet sich die ältere Generation mit Sorgen, Wünschen und Nöten an ihn und das weitere Vorstandsteam. Dort werden die Anliegen gebündelt und an die Stadtverwaltung weitergegeben, schildert Brecht den Ablauf. Mit viel Herzblut setzt sich der Stadtseniorenrat für seine Mitglieder ein. Nicht verwunderlich also, dass die Mitgliederzahl in den vergangenen acht Jahren von 80 auf inzwischen 350 angewachsen ist. „Und jede Woche kommen neue dazu“, so Brecht.

Donnerstag ist Seniorentag

Regelmäßig treffen sich die Waldseer Senioren ‐ vor allem donnerstags. Die monatlichen Sprechstunden am ersten Donnerstag des Monats bei Kaffee und Kuchen sowie anschließendem Kinofilm kommen gut an. Auch der Spielnachmittag (jeden zweiten Donnerstag im Monat) und die sommerlichen Spaziergänge mit Einkehr (jeden dritten Donnerstag) werden gut besucht. Und weil die Nachfrage nach den Treffen ungebrochen ist, sollen die Spaziergänge mit Einkehr alsbald ganzjährig stattfinden und auch am vierten Donnerstag im Monat soll ein Treff angeboten werden. „Wir haben viele Alleinstehende dabei, da ist die Unterhaltung unglaublich wichtig. Das brauchen die Leute einfach“, zeigt Brecht das Erfolgsgeheimnis der gut besuchten Treffen und Vorträge auf.

Neben den Treffen setzt sich der Seniorenrat auch für eine seniorenfreundliche Ausgestaltung Bad Waldsees ein. Kürzlich fiel Brecht ein 15-Punkte-Plan aus dem Jahr 2015 in die Hände. Damals wurde die Verbesserung des Frauenberg-Kreisels und ein Mobilitätsband durch die Altstadt gefordert. Bekanntlich zwei Themen, die die Stadt umgesetzt hat. „Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, OB Henne und Bürgermeisterin Ludy ist wirklich sehr gut“, sagt Brecht zufrieden.

Rücksichtnahme auf dem Mobilitätsband

Doch kleine Verbesserungsvorschläge gibt es immer noch. Ein Hauptthema der Waldseer Senioren: Die gegenseitige Rücksichtnahme auf dem Mobilitätsband. „Es gibt fast schon Feindseligkeiten zwischen Fußgängern und Radfahrern. Vereinzelt gibt es Fahrradfahrer, die fahren auf dem Mobilitätsband, klingeln und beschimpfen Menschen, die da drauf laufen“, schildert Brecht Szenen, die viele Waldseer schon häufig beobachtet haben. Piktogramme sollen seiner Ansicht nach dabei helfen, aufzuzeigen, dass das „Rolli-Band“ von allen genutzt werden darf.

Dennoch sei das Mobilitätsband eine Erfolgsgeschichte, das von vielen Städten ringsherum bewundert wird, ist Brecht überzeugt. Bei der Vorbereitung war der Stadtseniorenrat ebenfalls involviert und machte mit eingeschränkten Personen Stadtrundgänge. Eine Erfolgsgeschichte sind auch die Notfalldosen, die beim Stadtseniorenrat erhältlich sind. Zwischen 2500 und 3000 solcher Dosen, die die wichtigsten Gesundheitsmerkmale der Besitzer bündeln, sind bereits ausgegeben worden.

Apropos Gesundheit: In Anbetracht der alternden Hausärzte und der Krankenhausschließung sieht Brecht die künftige Gesundheitsversorgung in Bad Waldsee als Herausforderung an. Neben diesem Großthema sind es aber auch die kleinen Themen (Buswartehäuschen am Friedhof, plötzlich endende Gehwege auf dem Frauenberg oder der Citybus), die den Stadtseniorenrat künftig beschäftigen werden. „Wir bleiben dran und es macht uns allen viel Spaß“, sagt Brecht und lächelt wieder.