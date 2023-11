Die nächste Hiobsbotschaft in Sachen medizinische Grundversorgung betrifft ein paar tausend Patienten der Waldseer Gemeinschaftspraxis von Claudia und Klaus Kiefer: Das Arztehepaar schließt seine langjährige Hausarztpraxis in der Bahnhofstraße 35 zum 15. Dezember ohne Nachfolgeregelung. Und die Chancen, dass die Betroffenen bei anderen Hausärzten am Ort unterkommen, sind düster.

Zumal es zeitgleich in der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis im Klosterhof 15 am 1. Januar zu Veränderungen kommt: Matthias Skowronski reduziert seine Arbeitszeit aus Altersgründen auf 60 Prozent und ist fortan als angestellter Arzt seines Kollegen Ulf Deckers tätig. Damit fehlen zu Jahresbeginn auf einen Schlag zweieinhalb Kassensitze in der Kurstadt, die medizinisch betrachtet nach der umstrittenen Krankenhausschließung ohnehin stark gebeutelt ist.

Die Telefone in den Hausarztpraxen laufen heiß

Seit Kiefer Mitte vergangener Woche die Hausarztkollegen am Ort und seine Patienten über die bevorstehende Praxisschließung in drei Wochen informiert hat, stehen in allen Hausarztpraxen in Bad Waldsee und Umgebung die Telefone nicht mehr still. Die betroffenen Patienten klappern telefonisch und persönlich alle verfügbaren Allgemeinärzte ab in der Hoffnung, dass sie dort ab 16. Dezember aufgenommen werden.

Doch leider Fehlanzeige, wie die Autorin dieser Zeilen selbst erleben durfte: Bei Anrufen in fünf Hausarztpraxen kassierte sie exakt fünf Körbe bei der Nachfrage nach Übernahme einer betagten Kiefer-Patientin, die regelmäßig ärztliche Hilfe und laufend Medikamente benötigt. Man sei voll, müsse zuerst die Versorgung für den eigenen (großen) Patientenstamm gewährleisten und könne derzeit nicht sagen, wann ‐ und ob überhaupt ‐ Neupatienten aufgenommen werden könnten.

Ob dieser prekären Situation sind nicht nur die betroffenen Kiefer-Patienten verzweifelt. Auch bei den verbliebenen Hausärzten ‐ darunter viele der Altersklasse „60+“ ‐ ist der Frust über die sich laufend verschlechternde medizinische Grundversorgung in der Großen Kreisstadt riesengroß. „Wir würden gerne einspringen und betroffene Kiefer-Patienten aufnehmen, aber da ich zeitgleich aus Altersgründen zurückfahre, können wir leider keine neuen Patienten annehmen, sonst funktioniert der geplante Arbeitsablauf mit einer halben Stelle weniger nicht, so sehr ich und unser Team das bedauern“, so der seit 34 Jahren als Hausarzt tätige Skowronski gegenüber der SZ betroffen.

Wer ist Schuld an der prekären Situation?

Egal, mit welchen Hausärzten Schwäbische.de Gespräche zur prekären Gesundheitsversorgung, die sich mit jedem weiteren Zuzug und mit jedem geplanten großen Wohngebiet („Hymer-Areal“) weiter verschärfen wird, führte: Sie alle sehen „die Politik und die Kassenärztliche Vereinigung“ als Hauptverursacher und Schuldigen für die prekäre Situation an.

Es ist wirklich frustrierend für uns als Mediziner, dass wir seit Jahren sehenden Auges in eine katastrophale Situation hineinsteuern für unsere Bürger und dass keiner der Verantwortlichen in der Lage war, das Ruder herumzureißen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Und dann schließt man noch unser funktionierendes Krankenhaus und wir haben seither größte Mühe, Klinikbetten und notwendige Untersuchungstermine für unsere Patienten zu bekommen. Arzt aus Bad Waldsee

Dass die Verärgerung bei Ärzten wie Patienten vor allem im „KV-Mittelbereich Bad Waldsee“, zu dem Aulendorf und Bergatreute gehören, groß ist und dass die fehlenden Hausarztkapazitäten zum weiteren Überlaufen der EK-Notaufnahme führen dürften, hat Schwäbische.de bereits in mehreren Beiträgen aufgezeigt. Auch an der Waldseer Rathausspitze geht diese prekäre Lage nicht spurlos vorbei, obwohl ihre „politischen Einflussmöglichkeiten“ hier gering seien, wie die kommunale Pressestelle auf Anfrage einräumen musste.

Die Rolle der Kassenärztlichen Vereinigung

„In erster Linie ist hier die KV gefordert, mit der wir Gespräche führen und versuchen, Hausärzte für Bad Waldsee zu gewinnen“, so Sprecherin Brigitte Göppel dazu. Wie mehrfach berichtet, ist die Kommune für das geplante Primärversorgungszentrum (PVZ) im leeren Krankenhausgebäude seit einem Jahr auf der Suche nach Hausärzten, die hier gemeinsam arbeiten könnten. „Bisher war für den Standort Bad Waldsee aber noch eine hausärztliche Versorgung von über 100 Prozent ausgewiesen, was deren Ansiedlung erschwerte.“

Zumindest diese KV-Berechnungsgrundlage dürfte sich nach dem Wegfall von zweieinhalb Kassensitzen ab 1. Januar ändern. Auch der freie Sitz des früheren Hausarztes Hubert Brehm ist bis heute vakant geblieben. Und was sagt die KV Stuttgart zu diesen Vorgängen? Nach Angaben ihres Sprechers Kai Sonntag betrachtet auch die KV diese auf Kante genähte hausärztliche Versorgung inzwischen „mit großer Sorge“ und sie geht von „weiteren Versorgungslücken“ aus. Man sei deshalb in Gesprächen mit der Stadtverwaltung.

Telemedizin als Alternative

KV-Sprecher Sonntag dazu: „Wir tun, was wir können, aber wir haben keinen Einfluss darauf, wie viele Ärztinnen und Ärzte uns überhaupt zur Verfügung stehen. Deshalb planen wir nur mit Ärztinnen und Ärzten, die uns auch zur Verfügung stehen. Wir versuchen durch Telemedizin eine Verbesserung zu schaffen und sind die einzige KV in Deutschland, die dieses Angebot Kassenpatienten zur Verfügung stellt. Auch unser Programm docdirekt bietet Patienten eine gute Möglichkeit, sich schnell medizinischen Rat einzuholen. Klar ist aber, dass es eine Reihe von Situationen gibt, in denen Telemedizin nicht weiterhilft.“

Und was empfiehlt die KV den vielen Kiefer-Patienten, die ab 16. Dezember keinen Hausarzt mehr haben? „Wir können leider keine andere Empfehlung geben, als bei anderen Hausarztpraxen nachzufragen und gegebenenfalls den Suchradius zu erhöhen“, so Sonntag dazu abschließend. Als weitere Möglichkeit verweist die KV auf ihre hauseigene Terminservicestelle, die auch Termine bei Hausärzten vermittelt. Sonntag: „Docdirekt und die Terminservicestelle sind unter der Woche tagsüber unter Telefon 116 117 erreichbar.“