Die für den 1. Februar als Wunschtermin angekündigte Eröffnung einer hausärztlichen Zweigpraxis in Bad Waldsee verzögert sich um mehrere Monate. Wie der promovierte Bad Wurzacher Hausarzt Boris Pfanzagl-Vulic am Donnerstagabend bei einem Gespräch mit OB Matthias Henne erklärte, wolle er im Sommer hier starten, „wenn alles wie geplant verläuft“.

Nach Schwäbische.de Informationen gestalten sich aktuell sowohl die geplante Übernahme der vorgesehenen (Kiefer-)Praxisräume in der Bahnhofstraße als auch die Suche nach medizinischem Fachpersonal sowie die Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) für den Mediziner aus der Nachbarstadt komplizierter als er sich das habe vorstellen können.

Kontingent in Bad Wurzach ist erschöpft

Pfanzagl-Vulic hat eigener Aussage zufolge inzwischen bereits 500 Patientinnen und Patienten von der ehemaligen Gemeinschaftspraxis Kiefer in seiner Praxis vor Ort in Bad Wurzach aufgenommen, die dafür sehr dankbar sind. Im Moment sei dieses Kontigent aber erschöpft, stellte er gegenüber dem Stadtoberhaupt klar. „Ich mag es nicht, wenn Patienten nicht versorgt sind. Schließlich bin ich Arzt aus Leidenschaft“, betonte Pfanzagl-Vulic.

Nachdem aber die hausärztliche Not in der Großen Kreisstadt weit herum bekannt sei, halte er an seinen Vorbereitungen für eine Zweigpraxis fest, um direkt in Bad Waldsee Sprechstunden anbieten zu können, versicherte er. „Dafür müssen allerdings noch einige wichtige organisatorische Abstimmungen getroffen werden, insbesondere fehlt es auch noch an 'Man-Power'“, räumte der Hausarzt ein.

Mehr Personal nötig

Er befinde sich in Gesprächen mit einem Arztkollegen und werde die Zweigpraxis im Sommer eröffnen, wenn jetzt alles wie geplant verlaufe. „Dafür wird weiteres medizinisches Personal gesucht. Zudem müssen noch Abstimmungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung getroffen sowie die Abwicklung von Arbeitsverträgen und die Räumlichkeiten organisiert werden“, sagte Pfanzagl-Vulic beim knapp einstündigen Gespräch mit dem Oberbürgermeister, der sich bekanntlich stark macht für die Ansiedlung neuer Hausärzte am Ort und auf weitere Interessenten hofft.

OB regte Gespräch an

Der OB hatte das Gespräch mit dem Mediziner aus Bad Wurzach angeregt, weil mehrfach enttäuschte Kiefer-Patienten bei der Stadt (und bei der Schwäbischen Zeitung) angefragt hatten, wann denn nun die für Februar angekündigte Zweigpraxis ihren Betrieb aufnehme.

Erst Anfang der Woche hatte sich ein SZ-Leser darüber beklagt, dass er in seinem Bemühen um Aufnahme in der Praxis Pfanzagl-Vulics nicht weiterkomme. „Mir wurde zwar versichert, dass ich in die Zweigpraxis Bad Waldsee aufgenommen werde - einen Termin in Bad Wurzach zu ergattern ist mir somit aber nicht möglich.

Nach mehrmaligem Nachhaken, wann denn die Praxis in Bad Waldsee eröffne, wurde ich mit unkonkreten Aussagen bedacht. Auch Bekannte, die sich in der Praxis eingeschrieben haben, bekommen keine Info zum Status quo der Praxiseröffnung in Bad Waldsee“, teilte der SZ-Leser dazu mit.

Gründe des Mangels sind lange Versäumnisse

Ob ihn das am Donnerstag genannte neue Zeitfenster für den Start der Zweigpraxis beruhigt, sei dahingestellt. Der Fairness halber sei aber angemerkt, dass für die akute Hausarzt-Not in Bad Waldsee nicht der expansionswillige Mediziner aus Bad Wurzach verantwortlich gemacht werden kann. Vielmehr sind KV und Politik aufgrund jahrzehntelanger Versäumnisse gemeinsam schuld daran, dass die medizinische Grundversorgung im ländlichen Raum heute größte Lücken aufweist.