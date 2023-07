Der „Solarpark Sankt Johannes“ in Mittelurbach hat auch den Waldseer Gemeinderat überzeugt. Dort wurde die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplan einstimmig gefasst. Außerdem gab es zwei interessante Nachfragen zur geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage.

In Mittelurbach soll auf einer Gesamtfläche von 7,4 Hektar ein Solarpark gebaut werden. Die Verantwortlichen gehen davon, dass damit rund 8000 Kilowatt–Peak pro Jahr erzeugt und folglich rund 3200 Haushalt versorgt werden könnten. Dem Entwurfsbeschluss hatte der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) erst kürzlich zugestimmt. Nun hat auch der Gemeinderat den Flächennutzungsplan abgeändert, um das Projekt zu ermöglichen.

Die Frage nach der Bürgerbeteiligung

Jörg Kirn (Grüne) machte sich in der Gemeinderatssitzung am Montag nochmals für eine Bürgerbeteiligung beziehungsweise Gemeinwohlabgabe stark. Seine Argumentation: Wenn möglichst viele Bürger von der Energiewende profitieren, steigt die Akzeptanz dafür. Bürgermeisterin Monika Ludy wies erneut daraufhin, dass es sich um eine freiwillige Leistung des Investors handle. Und Baurechtsamtsleiter Peter Natterer ergänzte, dass Kirns Vorschlag „bereits an den Vorhabenträger weitergegeben wurde. Er wird dazu einen Vorschlag machen.“

Die zweite Nachfrage steuerte Karl Schmidberger (SPD) bei. Er interessierte sich für das Umspannwerk in Haisterkirch, wo der Strom aus der Anlage eingespeist wird. „Ist die Größe der Anlage dafür ausreichend?“, wollte Schmidberger wissen. Wie Natterer erläuterte, baut der Investor die Leitung dorthin selbst. Und weiter: „Wir haben keine Informationen darüber, dass Veränderungen am Umspannwerk vorgenommen werden müssen. Es kann umgehend eingespeist werden — ohne eine Aufrüstung.“