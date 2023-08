Gute Platzierungen für Bad Waldseer Reiter

Reiter des RFV Bad Waldsee haben kürzlich beim Turnier in Kißlegg teilgenommen. Unter anderem erhielt Sophia Leimgruber bei der Springpferdeprüfung der Klasse A** die Traumnote 8,7.

Mit der Dressur begann das Turnier in Kißlegg. In der Prüfung der Klasse E konnten sich Linda Irion und ihr „Olav“ mit einer Wertnote von 6,9, den siebten Platz sichern.

Einen Tag später stand dann Springen auf dem Programm. Sophia Leimgruber und „Diarado de luxe“ konnten die Springpferdeprüfung der Klasse A** mit einer Traumnote von 8,7 für sich entscheiden. Hier ging Rang fünf an Raphaela Sonntag und „Chica Pru“. In der Springprüfung der Klasse A** ging der Sieg an Emily Gueter und „Oklahoma“. Wolfgang Kulmus und „Lasco“ belegten den sechsten Platz.

Mehrmals unter den Top 5

Weiter ging es mit einer Springprüfung der Klasse A** mit steigenden Anforderungen. Hier erritten sich Emily Gueter und „Oklahoma“ Rang vier. Außerdem wurde sowohl das Paar, als auch Wolfgang Kulmus mit seinem „Lasco“ in der Springprüfung der Klasse L Achte. Paulina Kupper und „Kofeina“ konnten sich in der Stilspringprüfung der Klasse E den zweiten Rang sichern, dank einer Wertnote von 8,3. Raphaela Sonntag und „Cocktails Caruso“ wurden in der Springpferdeprüfung der Klasse A** Vierte und mit „Chica Pru“ wurde sie Fünfte. Zudem erritt sie sich mit „Alaska vh Schaeck“ den vierten Platz in der Punktespringprüfung mit Joker der Klasse L. Noch dazu platzierte sie sich in der Springpferdeprüfung der Klasse A* mit „Verde Chipolino“ auf Rang sechs und mit „Chica Pru“ in der Springpferdeprüfung der Klasse L auf Rang zehn.

Zum Schluss fand noch die Kißlegger Team–Challenge an. Hier ging der dritte Platz an die Mannschaft „Auf der Suche nach der Distanz“, bestehend aus Alina Nold auf „Florina“ (E), Johanna Gebhard auf „Chiara“ (A*) und Emily Gueter auf „Oklahoma“ (L). Die Mannschaft „Qualität braucht keinen Namen“ wurde Vierte. Diese bestand aus Maria Hepp auf „Federiko Felini“ (E), Paulina Kupper auf „Kofeina“ (A*) und Hannah Kibler auf „Confire“ (L).