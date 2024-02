Grüner Ortsverband nominiert Kandidaten für den Gemeinderat

Der Grüne Ortsverband Bad Waldsee lädt für Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr zur öffentlichen Nominierungsversammlung der Kandidierenden für die Gemeinderatswahl im Juni in die Alte Mälze ein. Die Versammlung war ursprünglich für den 26. Januar angekündigt, wegen der an diesem Abend zeitgleich stattfindenden Demo „Bad Waldsee für Demokratie gegen Rechtsradikalismus“ wurde sie kurzfristig abgesagt, um allen die Teilnahme an der Demo bis zum Ende zu ermöglichen.

Wer Interesse an einer Kandidatur auf der Grünen Liste für den Gemeinderat hat, kann sich melden bei Margarete Bareis, Sprecherin Grüner Ortsverband Bad Waldsee, Telefon 07525/912558 oder Mail an [email protected].