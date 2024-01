Grünen-Nominierung beginnt eine Stunde später

Wegen der Demo „Bad Waldsee gegen Rechts“ am Freitag, 26. Juni, um 19 Uhr auf der Hochstatt verschiebt der Grünen-Ortsverband seine Nominierungsversammlung für die Gemeinderatswahl um eine Stunde. Sie beginnt um 20 Uhr in der Alten Mälze im Gasthaus Grüner Baum, Hauptstraße 24, in Bad Waldsee. Laut Mitteilung unterstützt der Grünen-Ortsverband die Initiative der Demo und will allen die Möglichkeit geben, für eine offene, vielfältige und demokratische Gesellschaft auf die Straße zu gehen.