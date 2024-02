Grüne nominieren Kreistagskandidaten

Bei der Nominierungsversammlung des Grünen Kreisverbands Wangen traten die Waldseer Grünen für den Wahlkreis VI Bad Waldsee/Bergatreute mit einer vollen Liste an. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Nominiert wurden in folgender Reihenfolge: 1. Elke Müller, 2. Bernd Zander, 3. Felicitas Müller, 4. Margarete Bareis, 5. Amelie Müller, 6. Thomas Müller und 7. Madita Müller.

Bereits seit fünf Jahren ist Elke Müller Kreisrätin in der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Neben dem Thema Mobilität und ÖPNV ist ihr die Zukunftssicherung kommender Generationen und der Erhalt der Demokratie ein großes Anliegen, wie es in der Mitteilung heißt. Vier ihrer sechs Kinder kandidieren ebenfalls. Als junge Menschen wollen auch sie sich für Klimaschutz und eine sichere Zukunft einsetzen. Bernd Zander, früherer Stadtrat in Bad Waldsee, sowie Margarete Bareis, die Sprecherin des Grünen Ortsverbands, sind beide seit langem politisch für die Grünen aktiv.