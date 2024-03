Der Beschluss des Waldseer Gemeinderats, den Anbau des Gymnasiums aufgrund der hohen Kosten und der Gleichbehandlung aller Schulen in einer abgespeckten Version und damit ohne Aula zu realisieren, stößt auf anhaltende Kritik. Involvierte in das Schulgeschehen können die Entscheidung nicht nachvollziehen. Auch Waldsees Oberbürgermeister hätte in einer Aula viele Vorteile gesehen.

Mehr als eine Kostenfrage

Dass Bildungsinvestitionen nicht nur Kosten sind, sondern langfristige Investitionen „in die Zukunft unserer Kinder“, betont der Elternbeiratsvorsitzende am Gymnasium, Bernd Neuner. Die Aula hätte aus seiner Sicht ein wunderbarer Raum für Klausuren, Schulversammlungen, Konzerte, Jahrgangs- und Abschlussfeiern, Ausstellungen aus dem Kunstunterricht sowie externe Veranstaltungen werden können. Eben „ein Raum, in dem sich Menschen wohlfühlen und gerne zusammenkommen.“ Dieser Raum hätte die Identität der gesamten Döchtbühlschule gestärkt.

Mit einer modernen Planung hat diese abgespeckte Version leider nichts zu tun. Hier fehlte es dem Gemeinderat an Mut für Innovation in die Zukunft zu investieren. Enttäuschenderweise eine Planung ohne jeglichen Weitblick. Bernd Neuner

Die im Vorfeld festgestellten Notwendigkeiten wurden seines Erachtens bei der Abstimmung schlichtweg beiseitegeschoben. Der Großteil der Gemeinderäte habe nur die Kostensteigerung vor Augen gehabt, kritisiert Neuner: „Mit einer modernen Planung hat diese abgespeckte Version leider nichts zu tun. Hier fehlte es dem Gemeinderat an Mut für Innovation in die Zukunft zu investieren. Enttäuschenderweise eine Planung ohne jeglichen Weitblick.“

Als Elternbeiratsvorsitzender kann er die Bedeutung und den Wunsch einer Aula für Schüler vollkommen nachvollziehen. So sieht es auch der Freundeskreis Gymnasium Döchtbühl Bad Waldsee. Wie Christine Mast, Bettina Petzoldt, Gudrun Mohr und Marlies Fimpel mitteilen, gehen täglich 680 Schüler und 62 Lehrer im Gymnasium ein und aus: „1971 zog die bis weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Schule in ein damals sehr modernes Gebäude ein, welches bis heute nicht wesentlich modernisiert wurde, wenn man vom Anbau 1997/98 und von der notwendigen Digitalisierung der letzten Jahre absieht.“

Mittlerweile platze das Gebäude aus allen Nähten, es müsse teilweise in Räumen der Realschule unterrichtet werden. Das Problem war allen bekannt. „Der Gemeinderat hat sich ursprünglich, nach gründlicher Abwägung, für einen Architekten-Entwurf ausgesprochen, der neun zusätzliche Klassenzimmer, vier Musik-/Übungsräume und eine Aula umfasst. Wahrlich kein Luxus, sondern schlicht eine Notwendigkeit, wenn man die gestiegenen Schülerzahlen und die Herausforderungen der heutigen Bildungslandschaft betrachtet“, teilen die Mitglieder des Freundeskreis Gymnasium mit.

Aula hätte das Herzstück sein können

Die Aula sehen sie als Herzstück eines neuen Schulgebäudes an, der dem oft geforderten Campus-Gedanken Rechnung getragen hätte. Außerdem weisen die Mitglieder darauf hin, dass die Jugendmusikschule mit ihren 440 Schülern auch Räume des Gymnasiums nutzt.

Einer möglichen Aula im geplanten Sporthallenanbau erteilt der Freundeskreis - wie auch schon Schulleiter Mark Overhage - eine klare Absage: „Eine Rucksacklösung mit einer Aula in einer neuen Sporthalle ist nicht vorstellbar. Ein Umbau der dunklen, niedrigen Flure im Altbau zu Aufenthalts- und Lernbereichen kann ebenso keine ernstzunehmende Alternative sein. Sieht so eine weitsichtige, innovative und verantwortungsvolle Gemeindepolitik aus?“

Ich selbst habe als Jugendlicher stark von der Aula meiner damaligen Schule profitiert. Matthias Henne

Oberbürgermeister Henne stimmte in der Sitzung bekanntlich für die Variante mit Aula. Welche Vorteile diese Variante aus seiner Sicht gehabt hätte? „Ich selbst habe als Jugendlicher stark von der Aula meiner damaligen Schule profitiert. Ich habe viele extrem positive Erinnerungen daran. Wir haben als Klassen- und Schulgemeinschaft dort an Theateraufführungen gearbeitet, geprobt, wir haben uns in der Freizeit dort getroffen. Dort wurde Gemeinschaft gelebt und der Zusammenhalt gestärkt“, erklärt das Stadtoberhaupt, der sich diese vielfältigen Funktionen auch für Bad Waldsee gewünscht hätte.

Die Chance wurde nicht genutzt

Auch Henne betont, dass von dieser Aula nicht nur das Gymnasium profitiert hätte, sondern die gesamte Schullandschaft auf dem Döchtbühl. „Der Aula-Bau wäre im Rahmen der Gymnasiumerweiterung eine einmalige Chance gewesen“, so Henne.

Gleichwohl hätte es auch eine finanzielle Belastung für die Große Kreisstadt bedeutet. Denn ganz problemlos hätte die Stadt die zusätzlichen zwei Millionen Euro nicht aufbringen können. „Wir hätten einen Kredit aufnehmen müssen“, räumt Henne ein und ergänzt: „Aus meiner Sicht ist jede Investition in die Jugend eine Investition in die Zukunft. Und wer einmal eine Aula genutzt hat, weiß um ihren sozialen Wert.“