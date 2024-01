Große Kreisstadt Bad Waldsee lädt zum Neujahrsempfang

Beim zweiten Neujahrsempfang in der Durlesbachhalle Reute am Sonntag, 14. Januar, gibt Oberbürgermeister Matthias Henne einen Rückblick auf das vergangene Jahr und gleichzeitig einen Ausblick auf 2024. Denn auch für das kommende Jahr stehen zahlreiche Planungen und Projekte für die Stadt und ihre Ortschaften an. „Seien Sie gespannt, es erwartet Sie ein wahres Feuerwerk zum Jahresbeginn“, sagt Matthias Henne.

Zum Neujahrsempfang der Großen Kreisstadt Bad Waldsee laden Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy alle Bürgerinnen und Bürger, Freunde und Gäste in die Durlesbachhalle in Reute ein. Die Stadtkapelle Bad Waldsee sorgt für die musikalische Umrahmung des Neujahrsempfangs. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Einlass ist um 10 Uhr. Mit der Begrüßung sowie dem Rück- und Ausblick des Oberbürgermeisters um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung. Es folgen ein Impulsvortrag von Andreas Schell, CEO der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, zu aktuellen Themen aus der Energiewirtschaft und die Verleihung der Ehrenamtsmedaillen an verdiente Bürgerinnen und Bürger. Im Anschluss sorgt das Sammlervölkle musikalisch für Stimmung. Der Reit- und Fahrverein Bad Waldsee übernimmt die Bewirtung, unter anderem mit Kässpätzle und Crêpes.