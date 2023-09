Seit Anfang August sind die Kreisstraßen 7935/7934 zwischen Bad Waldsee und Hittisweiler Großbaustellen, weil hier unter anderem die Fahrbahn erneuert werden musste. Bei Anwohnern und Gewerbebetrieben an der Hittisweilerstraße sowie auf der Tannenbühl-Umleitungsstrecke im Möserweg liegen inzwischen jedoch die Nerven blank. Ein Bürger zeigte sich gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ verärgert darüber, dass die Fahrbahndecke zwar längst fertig ist, die Sperrungen und Halteverbote aufgrund ausstehender Markierungsarbeiten aber nicht aufgehoben werden können. Die SZ hat beim Landkreis nachgehakt.

Frust bei den Anwohnern

Die genannten Straßenbauarbeiten gerieten in den Sommerferien zur Durststrecke für die Anwohner der Hittisweilerstraße zwischen Maxibad und Kurgebiet und des Möserweges, wo sich wochenlang der Ausflugsverkehr von Einheimischen und Tagestouristen in Richtung Tannenbühl durch die Wohngebietsstraße schob. „So lange auf den Baustellen gearbeitet wurde, musste man das als Bürger auch hinnehmen, schließlich ist der Zustand vieler Straßen in Bad Waldsee alles andere als gut. Wenn dann aber der Straßenbelag fertig ist und trotzdem bald zwei Wochen nicht markiert wird und die Umleitungen weiter bestehen bleiben müssen, dann fängt die Sache wirklich an zu nerven“, beschreibt ein SZ-Leser gegenüber der Lokalredaktion die Gemütslage der Anlieger und erhofft sich von der SZ „Aufklärung, wie lange dieser Zustand noch anhält“.

Die genannten Straßen scheinen auf den ersten Blick tatsächlich fertig zu sein für eine Verkehrsfreigabe, die bei Ankündigung der Straßenbaustelle Anfang August tatsächlich erst auf den 22. September terminiert war. Und an diesem Termin werde sich nach Angaben des Straßenbaulastträgers, dem Landkreis Ravensburg, auch nichts ändern. Wie Simon Gehringer, Leiter des Straßenamtes beim Landratsamt, gegenüber der SZ betonte, sollen am Mittwoch oder Donnerstag dieser Woche die ausstehenden Markierungsarbeiten getätigt werden, so dass die Straßensperrungen am Donnerstag oder spätestens am Freitag Geschichte sein sollten.

Warum es zu Verzögerungen kam

Gehringer räumte ein, dass sich „die Applikation der Markierung“ verzögert habe. „Dies ist einerseits der feuchten beziehungsweise unsicheren Witterung geschuldet, da nur bei trockener Fahrbahn markiert werden kann. Andererseits war dann die Markierungskolonne mit anderen Aufträgen gebunden, so dass es hier insgesamt ein paar Tage Verzögerung gab“, erläuterte der Leiter des Straßenamtes. Nach Angaben der Kreis-Pressestelle seien im Zuge der Belagsarbeiten im innerstädtischen Bereich seitens der Stadt Bad Waldsee zudem „mehr Arbeiten angefallen als ursprünglich geplant“. Behörden-Sprecherin Julia Moosherr führte dafür zusätzliche Bushaltestellen sowie Leitungsarbeiten in den Gehwegen an. Die entstandenen Baukosten gibt die Kreisverwaltung mit 300.000 Euro an. Die Stadt Bad Waldsee ihrerseits kommt für die Kosten an Gehwegen und Haltestellen in Höhe von 70.000 Euro auf.

Wie berichtet, wurde an den Kreisstraßen 7935 und 7934 zwischen Bad Waldsee und Hittisweiler seit dem 7. August der Fahrbahnbelag erneuert. Verkehrsteilnehmer mussten deshalb Umleitungen über Haisterkirch, Mennisweiler und Roßberg in Kauf nehmen.